Вакульчик о героическом поступке белорусских лётчиков: «Это прежде всего благодаря воспитанию в семье»

Новости Беларуси. В Барановичах открыли мемориал в память о погибших летчиках Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко. Они героически погибли, уводя падающий самолет от населенных улиц. В память о героях Беларуси рядом с жилым кварталом воздвигнут мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию открытия памятного знака пришли десятки жителей Барановичей, которые не устают говорить спасибо летчикам-героям.

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Этот поступок очень показательный для молодых людей, наших белорусов, для детей. Приходят такие мысли, что важно нам сделать выводы и внимательно просмотреть, почему это стало возможным, почему здесь у нас, в Беларуси, это стало возможным. И я пришел к выводу, и думаю, что все со мной согласятся: это прежде всего благодаря воспитанию в семье.

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