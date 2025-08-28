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Европейские лидеры выделят 2 млрд евро на проведение реформ для вступления Молдовы в ЕС

28 августа 2025 07:23
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Лидеры Польши, Германии и Франции, прибыв накануне в Кишинев на празднование годовщины независимости Молдовы, заявили о выделении двух миллиардов евро на проведение дальнейших реформ, необходимых для вступления страны в Евросоюз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские лидеры выделят 2 млрд евро на проведение реформ для вступления Молдовы в ЕС-2

Отметим, визит также направлен на поддержку Майи Санду и ее партии в преддверие парламентских выборов. Они пройдут в конце сентября. Тем временем оппозиция во главе с экс-президентом страны Игорем Додоном заявляет, что Евросоюз переходит все границы, пытаясь вовлечь Кишинев в свои политические игры вопреки желанию граждан. О том, что народ недоволен жестким режимом, который установила Майя Санду, говорят и еженедельные протесты из-за политических зачисток тех, кто не поддерживает проевропейский курс страны. 

# Международная политика # Европейский союз

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