Европейские лидеры выделят 2 млрд евро на проведение реформ для вступления Молдовы в ЕС

Лидеры Польши, Германии и Франции, прибыв накануне в Кишинев на празднование годовщины независимости Молдовы, заявили о выделении двух миллиардов евро на проведение дальнейших реформ, необходимых для вступления страны в Евросоюз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, визит также направлен на поддержку Майи Санду и ее партии в преддверие парламентских выборов. Они пройдут в конце сентября. Тем временем оппозиция во главе с экс-президентом страны Игорем Додоном заявляет, что Евросоюз переходит все границы, пытаясь вовлечь Кишинев в свои политические игры вопреки желанию граждан. О том, что народ недоволен жестким режимом, который установила Майя Санду, говорят и еженедельные протесты из-за политических зачисток тех, кто не поддерживает проевропейский курс страны.