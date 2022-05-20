Лукашенко – пионерам: «Смотрите, чтобы вам на пятки не наступали, отстанете, другие лидеры будут»
Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О будущем, в том числе и личном, говорили 20 мая много. Президенту рассказывали о том, кем мечтают стать, спрашивали и о самых востребованных профессиях.
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А вот Георгий из Борисова выбрал одну из самых нужных профессий и уже уверено идет по намеченному пути. Записался в клуб юных спасателей, чтобы однажды стать взрослым и дипломированным, потому у Президента интересуется не профориентационным, а глобальным и где-то даже философским.
«Профессионализм, честь и отвага» – это девиз пожарных Республики Беларусь. А какой девиз у вас, Президента Республики Беларусь?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только вперед. Каждый день понемножку, потихоньку, но только вперед. Никогда не останавливайтесь, особенно вы. Вы же лидеры. Если вы хотите быть лидерами, лидеры только впереди. Смотрите, чтобы вам на пятки не наступали, отстанете – другие лидеры будут. Поэтому только вперед.
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