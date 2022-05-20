Лукашенко – пионерам: «Смотрите, чтобы вам на пятки не наступали, отстанете, другие лидеры будут»

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ. И тогда будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О будущем, в том числе и личном, говорили 20 мая много. Президенту рассказывали о том, кем мечтают стать, спрашивали и о самых востребованных профессиях.