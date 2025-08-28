Регионы Беларуси готовятся к ежегодному фестивалю тружеников села «Дожинки»

Пока аграрии убирают будущий хлеб, регионы страны готовятся к ежегодному фестивалю тружеников села – «Дожинкам», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Солигорском районе их примет агрогородок Кривичи 12 сентября. Сейчас здесь завершается благоустройство инфраструктуры и ремонт объектов. Уложен новый асфальт. Ведется модернизация местной амбулатории. Специально к празднику в Кривичах открывается парк.

Дмитрий Климов, председатель Краснодворского сельисполкома:

На месте теперешнего парка, который разбили раньше, находились старые фундаменты и была запущена территория, было принято решение о разбитии парка на этом месте. То есть с нуля полностью отстроен новый парк. Выложена площадь из плитки, установлено детское игровое оборудование, спортивное оборудование, заменены ряд скамеек на территории агрогородка.

Напомним, в Минской области намолотили два миллиона тонн зерна с учетом рапса. Это свидетельство титанического труда хлеборобов и красноречивое подтверждение продовольственной безопасности страны.