Клайпедская транспортная компания увольняет всех сотрудников из-за банкротства

Клайпедская транспортная компания заявила о банкротстве и теперь вынуждена уволить всех своих сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной радикального решения стали долги, которые в конце августа превысили 80 тысяч евро. В связи с этим суд начал дело о банкротстве. Стоит отметить, что ранее грузовые компании неоднократно обращались к правительству Литвы с просьбой возобновить транзит удобрений «Беларуськалия» через Клайпедский порт, отмечая многомиллионные убытки от санкций. Однако власти отклонили эту просьбу, что усугубило финансовое положение перевозчиков.