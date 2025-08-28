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Клайпедская транспортная компания увольняет всех сотрудников из-за банкротства

28 августа 2025 07:26
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Клайпедская транспортная компания заявила о банкротстве и теперь вынуждена уволить всех своих сотрудников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клайпедская транспортная компания увольняет всех сотрудников из-за банкротства-2

Причиной радикального решения стали долги, которые в конце августа превысили 80 тысяч евро. В связи с этим суд начал дело о банкротстве. Стоит отметить, что ранее грузовые компании неоднократно обращались к правительству Литвы с просьбой возобновить транзит удобрений «Беларуськалия» через Клайпедский порт, отмечая многомиллионные убытки от санкций. Однако власти отклонили эту просьбу, что усугубило финансовое положение перевозчиков.

# Экономический кризис # Кризис в ЕС

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