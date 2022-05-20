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«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?

20 мая 2022 19:24
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Новости Беларуси. В Барановичах открыли мемориал в память о погибших летчиках Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко. Они героически погибли, уводя падающий самолет от населенных улиц. В память о героях Беларуси рядом с жилым кварталом воздвигнут мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию открытия памятного знака пришли десятки жителей Барановичей, которые не устают говорить спасибо летчикам-героям.

Побывал на этом месте и Константин Герцев.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-1

Константин Герцев, корреспондент:
Та злополучная среда мая 2021-го ничем не отличалась от этой пятницы. На улице стояла такая же теплая весенняя погода, во дворе резвились дети, а в небе летали белорусские военные самолеты.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-4

Спокойствие и умиротворение прервал усиливающийся рев авиадвигателя. Самолет со звездами на крыльях с бешеной скоростью приближался к частному сектору на окраине Барановичей. Мгновение. Взрыв. В 12:32 в дежурную часть местной милиции поступает сообщение о падении учебно-боевого самолета Як-130 на улице Розы Люксембург. Позже станет известно: на борту были два летчика Лидской штурмовой авиабазы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-7

Татьяна Еда, жительница Барановичей:
Целый год я их не могу забыть, потому что такую смелость проявить… Они же могли сами себя сохранить живыми и не посмотреть, что пострадает кто-то. Они могли бы в любом месте упасть из этого самолета. Могли бы остаться живыми. А вот что внизу могло произойти с этим самолетом и с жилыми домами… Но они же смотрели, чтобы меньше жертв было. А своих сил не жалели, своей жизни.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-10

Елена Тумаш, жительница Барановичей:
Это поучительно для молодежи. Это такая боль. И хочется выразить родным и близким — как пережить, как трудно с этим жить. Они нашли клочок этой земли, чтобы сберечь… Видите, рядом люди. Здесь беседка была, здесь детки гуляли, здесь сидели пожилые люди. В тот момент хорошо, что никого не было.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-13

Спустя год собрались те, для кого героические летчики были, есть и навсегда останутся частью семьи, друзьями, коллегами и примером настоящего мужества. В память о бессмертном подвиге на месте падения сегодня, 20 мая, открыли мемориал. На постаменте скульптурная композиция в виде улетающих в небо двух кованых журавлей. Вокруг сотни цветов, и даже сейчас, когда, кажется, боль утихла, люди не могут сдержать эмоций.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-16

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Своим самоотверженным поступком они вписали свои имена в историю нашего государства, оставив яркий след. Подробнее.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-19

Константин Герцев, корреспондент:
Год без летчиков Ничипорчика и Куконенко. Для нас, как и для большинства собравшихся, знакомые белорусские парни, офицеры. Память всего белорусского народа отражена в этом монументе из холодного гранита и металла. Но это не значит, что память остынет. Она всегда будет подогреваться в наших сердцах.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-22

После официальной торжественной части люди не спешили расходиться. Наверное, многие спросили себя: а смог ли бы я также? Вопрос на совесть. Но что точно должен каждый чтить и помнить – тот день, подвиг и героев, которые навсегда останутся в мирном небе Беларуси.

«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?-25

Людмила Шувалова, жительница Барановичей:
Скорбим и молимся, и плачем, ведь летчикам бы жить да жить. Геройский подвиг, не иначе. Сердца их будут нам светить.

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# Авиакатастрофа # общество # Андрей Ничипорчик # Никита Куконенко # Константин Герцев # Татьяна Еда # Елена Тумаш # Виктор Хренин # Людмила Шувалова # Фотофакт

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