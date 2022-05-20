«Как трудно с этим жить». Что спустя год говорят о героях Ничипорчике и Куконенко жители Барановичей?

Новости Беларуси. В Барановичах открыли мемориал в память о погибших летчиках Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко. Они героически погибли, уводя падающий самолет от населенных улиц. В память о героях Беларуси рядом с жилым кварталом воздвигнут мемориал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонию открытия памятного знака пришли десятки жителей Барановичей, которые не устают говорить спасибо летчикам-героям. Побывал на этом месте и Константин Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Та злополучная среда мая 2021-го ничем не отличалась от этой пятницы. На улице стояла такая же теплая весенняя погода, во дворе резвились дети, а в небе летали белорусские военные самолеты.

Спокойствие и умиротворение прервал усиливающийся рев авиадвигателя. Самолет со звездами на крыльях с бешеной скоростью приближался к частному сектору на окраине Барановичей. Мгновение. Взрыв. В 12:32 в дежурную часть местной милиции поступает сообщение о падении учебно-боевого самолета Як-130 на улице Розы Люксембург. Позже станет известно: на борту были два летчика Лидской штурмовой авиабазы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

Татьяна Еда, жительница Барановичей:

Целый год я их не могу забыть, потому что такую смелость проявить… Они же могли сами себя сохранить живыми и не посмотреть, что пострадает кто-то. Они могли бы в любом месте упасть из этого самолета. Могли бы остаться живыми. А вот что внизу могло произойти с этим самолетом и с жилыми домами… Но они же смотрели, чтобы меньше жертв было. А своих сил не жалели, своей жизни.

Елена Тумаш, жительница Барановичей:

Это поучительно для молодежи. Это такая боль. И хочется выразить родным и близким — как пережить, как трудно с этим жить. Они нашли клочок этой земли, чтобы сберечь… Видите, рядом люди. Здесь беседка была, здесь детки гуляли, здесь сидели пожилые люди. В тот момент хорошо, что никого не было.

Спустя год собрались те, для кого героические летчики были, есть и навсегда останутся частью семьи, друзьями, коллегами и примером настоящего мужества. В память о бессмертном подвиге на месте падения сегодня, 20 мая, открыли мемориал. На постаменте скульптурная композиция в виде улетающих в небо двух кованых журавлей. Вокруг сотни цветов, и даже сейчас, когда, кажется, боль утихла, люди не могут сдержать эмоций.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Своим самоотверженным поступком они вписали свои имена в историю нашего государства, оставив яркий след. Подробнее.

Константин Герцев, корреспондент:

Год без летчиков Ничипорчика и Куконенко. Для нас, как и для большинства собравшихся, знакомые белорусские парни, офицеры. Память всего белорусского народа отражена в этом монументе из холодного гранита и металла. Но это не значит, что память остынет. Она всегда будет подогреваться в наших сердцах.