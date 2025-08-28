Беларусь и Пакистан обсудили совместную борьбу с наркотрафиком и противодействие терроризму 

Беларусь готова оказать помощь Пакистану в подготовке сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков, который находится с визитом в Исламабаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне состоялась рабочая встреча главы МВД с министром внутренних дел и контроля за оборотом наркотиков. Как отметил Иван Кубраков, несмотря на значительное расстояние между двумя государствами, есть много точек соприкосновения, в первую очередь в борьбе с преступностью. В ходе встречи подчеркнуто, что белорусское министерство обладает значительным опытом и отработанной системой подготовки кадров для правоохранительных органов иностранных государств и готово оказывать содействие Исламской Республике в этом вопросе. В целом МВД Беларуси открыто к любому взаимодействию с коллегами из Пакистана. Иван Кубраков поблагодарил коллегу за приглашение посетить Исламабад и возможность продолжить сотрудничество, новый импульс которому дали главы государств.

В столице Пакистана делегация МВД Беларуси посетила резиденцию премьер-министра, где растет дерево, высаженное Александром Лукашенко. На переговорах с Шахбазом Шарифом обсуждены перспективы развития двусторонних отношений, высказана заинтересованность в расширении экономического сотрудничества и углублении взаимодействия в правоохранительной сфере по различным направлениям.