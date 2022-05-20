«Погибли, но людей спасли». Жители Барановичей пришли на открытие мемориала в честь Ничипорчика и Куконенко

Новости Беларуси. В Барановичах открыли мемориал в память о погибших летчиках Андрее Ничипорчике и Никите Куконенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они героически погибли, уводя падающий самолет от населенных улиц.

В память о героях Беларуси рядом с жилым кварталом воздвигнут мемориал. Композиция состоит из двух кованых журавлей, улетающих в небо. Птицы размещены на фоне силуэта самолета Як-130. На церемонию открытия памятного знака пришли десятки жителей Барановичей, которые не устают говорить спасибо летчикам-героям. Хренин о погибших лётчиках: стали в один ряд с теми людьми, которых мы чтим, которыми мы гордимся. Подробнее здесь.

Галина Полойко, жительница Барановичей:

Мы думали, что нас уже тут не будет. Никогда мы не думали, что они так… На таком расстоянии могут посадить тот самолет. Сами посмотрите. Погибли, но людей спасли. Это очень большой подвиг. Молодцы, хлопцы. Я преклоняюсь каждый день. Молюсь за таких детей.