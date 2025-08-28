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Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы

28 августа 2025 07:17
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Один из 12 самых почитаемых праздников. У православных сегодня, 28 августа, – Успение Пресвятой Богородицы. Дата одновременно светлая и печальная: скорбь о завершении земного пути матери Иисуса объединяется с радостью от ее воссоединения с сыном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы-2

Завершился Успенский пост. В храмах проходят литургии, верующие приносят семена и колоски для освещения. Наши предки считали это время переходом от лета к осени. Период от Успения Богородицы до Рождественского поста, который начнется 28 ноября, называли осенним мясоедом. Когда урожай собран, можно было подумать и о других важных делах, например о свадьбе. Богатые дары природы позволяли накрыть свадебный стол – это становилось основой дальнейшего благополучия новой семьи.

# Православные в Беларуси

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