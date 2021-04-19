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«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?

19 апреля 2021 15:41
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Новости Беларуси. Санэпидслужба проверяет, как соблюдаются антиковидные нормы в торговых объектах, ведь именно в таких многолюдных местах, говорят эпидемиологи, коронавирус наиболее часто передается от человека к человеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, если все противоэпидемиологические предписания соблюдены, то бояться нечего.

Но так ли все происходит на самом деле, увидела Галина Буро.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-1

Марина Руфкина, заведующая отделением Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Да, дезсредство есть, рекомендации есть обработки. Отлично, хорошо.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-4

Если театр начинается с вешалки, то магазин в современных реалиях – с антисептика. А еще с информации о коронавирусе, одноразовых перчаток и ярких напоминаний об обязательном ношении маски. Второй пункт в борьбе с COVID – пыль, ее особенно любят вирусы.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-7

Корзины чистые, а вот контактные поверхности, за которые люди берутся, для хранения ячейки – смотрите, пыль, крошки, остатки. Значит, не протираете периодически. 
Протираем. 
– А как пыль осталась, если протираете?

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-10

Чистота – залог здоровья, а вот залог чистоты – уборка. Ее в период пандемии надо проводить чаще. Ведь магазин – одно из самых многолюдных мест в любом городе, а значит, забота о здоровье покупателя во главе торгового угла. Разметка для дистанцирования на кассе обязательна. Ее покупатели здесь вроде бы соблюдают. А все ли исполняет продавец?

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-13

Есть перчатки. 
Одна только пара? 
Нет, три. 
Три пары только на весь рабочий день? 
Ну, не на весь рабочий... 
А если порвется?

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-16

Специалисты санслужбы проверяют и наличие масок у продавцов, и спецодежды, и проведение ежедневного контроля за самочувствием работников. В борьбе с коронавирусом не бывает мелочей.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-19

А антисептик для обработки рук у вас? 
Вот. 
Он антивирусный или бактериальный? 
Бактериальное средство. 
А мы обрабатываем от чего?

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-22

Елена Ковалевская, заведующая магазином:
Стараемся. И будем учитывать все замечания, которые мы сегодня получили.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-25

Несмотря на огрехи, в целом магазины антиковидные правила соблюдают. Гораздо сложнее с некоторыми покупателями.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-28

Галина Буро, корреспондент:
Обязательный масочный режим в Беларуси действует уже полгода. Его ввели во время второй волны коронавируса, и до сих пор обязательное ношение повязок в общественных местах никто не отменял. Для кого-то уже стало делом привычки зайти в магазин и надеть маску, а кто-то рано расслабился.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-31

Забыли надеть? 
Забыл. 
Нет, пожалуйста, надевайте, будьте в маске, берегите себя.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-34

Обслуживать покупателей без маски магазину запрещено, за это штраф. Но некоторые все же придумали лайфхак – маска вроде есть, но она на подбородке.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-37

Ну вы же знаете, что надо на носу носить маску? 
Ну… так привычнее. Просто дышать легче. 
Но она же тогда не защищает. 
Ну, ничего страшного.

На этой фразе логика покинула чат. А нос над маской и ныне там. Продавцы рассказывают: бывает, доходит до споров.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-40

Елена Отмахова, продавец-консультант:
Мы их просим, а они: «Я не хочу, я не буду надевать». 
Но обязательный масочный режим. 
Обязательный. А они говорят, что нет, это просто по желанию клиентов.

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-43

Доходит порой до абсурда: проще вступить в бессмысленную дискуссию, не думая о том, а вдруг именно он и есть тот самый бессимптомный больной, который случайно может заразить окружающих?

«Они думают, что уже ничего не может случиться». Как соблюдают антиковидные нормы в торговых объектах Гродненской области?

«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?-46

Белорусские медики констатируют: началась третья волна коронавируса, а с ней усилят и контроль за антиковидыми мерами. Специалисты санэпидслужбы с начала апреля проверили больше 230 объектов торговли Гродненской области. Нарушения в 75 %. Если за несколько дней не исправили – штраф или даже приостановление деятельности. Таких предписаний уже вынесено полсотни.

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# Коронавирус # общество # Галина Буро # Марина Руфкина # Елена Отмахова # Елена Ковалевская # Фотофакт

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