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Гендиректор «Белмедпрепаратов»: в планах на апрель производство пяти серий «Спутник V» количеством до 500 тысяч доз

16 апреля 2021 10:41
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Новости Беларуси. 16 апреля Дмитрий Пиневич привился препаратом от коронавируса «Спутник V», выпущенным в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор «Белмедпрепаратов»: в планах на апрель производство пяти серий «Спутник V» количеством до 500 тысяч доз-1

Препарат уже официально вошел в массовый оборот. Воспользоваться белорусской защитой от пандемии пришли еще несколько министров и заместителей.

Дмитрий Пиневич привился выпущенной в Беларуси вакциной «Спутник V»

Ожидается, что эта разработка будет востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, уже к августу в Беларуси должны появиться первые образцы отечественной вакцины, а к концу 2021 года выпустят уже опытно-промышленную партию. Сейчас особенно важно прививать работников социальной сферы.

Гендиректор «Белмедпрепаратов»: в планах на апрель производство пяти серий «Спутник V» количеством до 500 тысяч доз-4

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
В планах на апрель у нас производство еще пяти серий общим количеством до 500 тысяч доз, которые тоже поступят в гражданский оборот. Единственное, что это будет начало мая.

Ирина Костевич привилась от коронавируса вакциной, произведённой в Беларуси

В конце марта после встречи с главой государства министр здравоохранения заявил, что намерен привиться первой вакциной, которая сойдет с белорусского конвейера. Тогда он принёс с собой экземпляры российского «Спутника V». К слову, эта вакцина эффективна против разных штаммов инфекции COVID-19.

Гендиректор «Белмедпрепаратов»: в планах на апрель производство пяти серий «Спутник V» количеством до 500 тысяч доз-7

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# Коронавирус # общество # Сергей Беляев # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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