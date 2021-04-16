Гендиректор «Белмедпрепаратов»: в планах на апрель производство пяти серий «Спутник V» количеством до 500 тысяч доз

Новости Беларуси. 16 апреля Дмитрий Пиневич привился препаратом от коронавируса «Спутник V», выпущенным в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат уже официально вошел в массовый оборот. Воспользоваться белорусской защитой от пандемии пришли еще несколько министров и заместителей.

Дмитрий Пиневич привился выпущенной в Беларуси вакциной «Спутник V»

Ожидается, что эта разработка будет востребована не только в нашей стране, но и за рубежом. По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, уже к августу в Беларуси должны появиться первые образцы отечественной вакцины, а к концу 2021 года выпустят уже опытно-промышленную партию. Сейчас особенно важно прививать работников социальной сферы.