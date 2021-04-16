Прямой эфир

«Чешуёй покрылись, хвост вырос или нет?» Главврач 1-й больницы Минска рассказал, зачем вёл онлайн-дневник

16 апреля 2021 06:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.

Илона Волынец, ведущая:
Вы одним из первых сделали эту прививку.

«Ее бы размели, как горячие пирожки». Почему сейчас нет интереса к вакцине от коронавируса?

«Чешуёй покрылись, хвост вырос или нет?» Главврач 1-й больницы Минска рассказал, зачем вёл онлайн-дневник-1

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Да.

Илона Волынец:
Причем даже сразу же организовали себе онлайн-дневник.

Дмитрий Шевцов:
Да, народ потребовал: «Показывайте себя. Именно фотографируйте, показывайте, хотим видеть».

Илона Волынец:
Какая была реакция у пользователей?

Дмитрий Шевцов:
Чешуей покрылись, хвост вырос или нет? Это же, как некоторые пишут: «Это же вмешательство на генном уровне. Это же там все... Перемутируем». Вот поэтому я вел дневник. Показывал, чтобы все видели, что нет никаких осложнений, что чувствую себя великолепно.

# Коронавирус # общество # Илона Волынец # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Её бы размели, как горячие пирожки». Почему сейчас нет интереса к вакцине от коронавируса?
16 апреля 2021 06:00

«Её бы размели, как горячие пирожки». Почему сейчас нет интереса к вакцине от коронавируса?

Улучшение жилищных условий и получение медуслуг. На что минчане тратят досрочно полученный семейный капитал
15 апреля 2021 19:17

Улучшение жилищных условий и получение медуслуг. На что минчане тратят досрочно полученный семейный капитал

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества
15 апреля 2021 19:17

«Из простого комочка». Посмотрите, какие игрушки лепят из глины в Стародорожском центре творчества