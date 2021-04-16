«Чешуёй покрылись, хвост вырос или нет?» Главврач 1-й больницы Минска рассказал, зачем вёл онлайн-дневник

Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Вы одним из первых сделали эту прививку.
«Ее бы размели, как горячие пирожки». Почему сейчас нет интереса к вакцине от коронавируса?
Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Да.
Илона Волынец:
Причем даже сразу же организовали себе онлайн-дневник.
Дмитрий Шевцов:
Да, народ потребовал: «Показывайте себя. Именно фотографируйте, показывайте, хотим видеть».
Илона Волынец:
Какая была реакция у пользователей?
Дмитрий Шевцов:
Чешуей покрылись, хвост вырос или нет? Это же, как некоторые пишут: «Это же вмешательство на генном уровне. Это же там все... Перемутируем». Вот поэтому я вел дневник. Показывал, чтобы все видели, что нет никаких осложнений, что чувствую себя великолепно.