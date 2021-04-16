«Чешуёй покрылись, хвост вырос или нет?» Главврач 1-й больницы Минска рассказал, зачем вёл онлайн-дневник

Илона Волынец, ведущая: Вы одним из первых сделали эту прививку.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Да.

Илона Волынец:

Причем даже сразу же организовали себе онлайн-дневник.

Дмитрий Шевцов:

Да, народ потребовал: «Показывайте себя. Именно фотографируйте, показывайте, хотим видеть».

Илона Волынец:

Какая была реакция у пользователей?

Дмитрий Шевцов:

Чешуей покрылись, хвост вырос или нет? Это же, как некоторые пишут: «Это же вмешательство на генном уровне. Это же там все... Перемутируем». Вот поэтому я вел дневник. Показывал, чтобы все видели, что нет никаких осложнений, что чувствую себя великолепно.