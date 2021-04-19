«Сегодня мы увидели этот прецедент». В Бресте прошёл суд по делу о «Польской школе»

Напомним, именно она стала местом проведения 28 февраля дня памяти «проклятых солдат». Участниками мероприятия, которое позже прокуратура назвала «героизацией фашистских преступников и геноцидом против белорусского народа», стали 25 человек – несовершеннолетние и консул Польши.

Согласно материалам дела, по одному адресу числилось два учреждения: «Польская школа» и Форум польских инициатив, а по факту это одно пространство с одним директором. Организация Форум польских инициатив с декабря находилась в стадии ликвидации, поэтому проводить в феврале какие-либо мероприятия не имела права. Соответственно, единственным юридическим лицом на тот момент осталась школа польского языка. Из ее помещений были изъяты учебные материалы, книги и брошюры спорного содержания. В ходе судебного процесса учредитель и заместитель директора настаивали на непричастности «Польской школы». В результате разбирательства экономический суд Брестской области постановил: ликвидация «Польской школы».

Артем Ролинский, заместитель прокурора Бреста:

Как было установлено в ходе настоящей проверки, под видом оказания образовательных услуг детям доносилась история, которая, можно сказать прямо, противоречит той истории, которая есть в настоящее время. Тем самым попытались переписать эту историю, донести в том числе, обращаю ваше внимание, до детей непосредственно ту информацию, которая возвышает именно геноцид против белорусского народа, несмотря на то, что были совершены такие кровавые действия.

На базе данного решения суда донести до общества, до руководителей различных учреждений позицию как прокуратуры города Бреста, так и, наверное, Генеральной прокуратуры, что деятельность, связанная с разжиганием вот этой национальной розни, будет пресекаться. Соответственно, сегодня мы увидели этот прецедент: общества такие будут ликвидировать.