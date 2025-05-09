Вадим Синявский: если не помнить ту страшную войну, невозможно представить, какими мы будем

Тысячи белорусов 9 Мая устремились к памятникам Великой Отечественной и местам воинской славы, чтобы поклониться бессмертному подвигу миллионов советских солдат, отдать дань уважения каждому, кто приближал победный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центральной локацией в Минске стала площадь Победы. Люди всех поколений склоняют головы у Вечного огня, с болью в сердце вспоминают своих героев. Сегодня обелиск буквально утопает в цветах в знак памяти и благодарности.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Я беру примеры со своего деда, который прошел всю войну. С тяжелым ранением уже в 1944 году вернулся домой и встретил День Победы уже дома.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:

В этот день мы вспоминаем тех героев, которые воевали, чтобы над нами сегодня было мирное небо.