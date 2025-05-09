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Вадим Синявский: если не помнить ту страшную войну, невозможно представить, какими мы будем

09 мая 2025 14:27
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Тысячи белорусов 9 Мая устремились к памятникам Великой Отечественной и местам воинской славы, чтобы поклониться бессмертному подвигу миллионов советских солдат, отдать дань уважения каждому, кто приближал победный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский: если не помнить ту страшную войну, невозможно представить, какими мы будем-2

Центральной локацией в Минске стала площадь Победы. Люди всех поколений склоняют головы у Вечного огня, с болью в сердце вспоминают своих героев. Сегодня обелиск буквально утопает в цветах в знак памяти и благодарности.

Вадим Синявский: если не помнить ту страшную войну, невозможно представить, какими мы будем-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Я беру примеры со своего деда, который прошел всю войну. С тяжелым ранением уже в 1944 году вернулся домой и встретил День Победы уже дома.

Дмитрий Пантус, председатель Госкомвоенпрома Беларуси:
В этот день мы вспоминаем тех героев, которые воевали, чтобы над нами сегодня было мирное небо. 

Вадим Синявский: если не помнить ту страшную войну, невозможно представить, какими мы будем-6

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
И если не помнить ту страшную войну, не вспоминать о тех достижениях белорусского народа – невозможно себе представить, какими мы будем, если мы об этом когда-то забудем.

Вадим Синявский: если не помнить ту страшную войну, невозможно представить, какими мы будем-8

Анастасия Лавринчук, ведущая СТВ:
Дата скорбная, конечно, это момент большой печали, но в то же время момент большой радости. Радости для нашей страны и не только за эту Великую Победу.

Подробнее в видео.

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# День Победы # Вадим Синявский # Анастасия Лавринчук # Юрий Сенько # Дмитрий Пантус

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