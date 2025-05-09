Замерли на миг, чтобы вспомнить – общенациональная минута молчания объединила сотни тысяч белорусов
Всех, кто положил свои жизни на алтарь Великой Победы, вспоминает 9 мая Беларусь. Ровно в полдень в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны по улицам городов скорбным эхом разнеслись удары метронома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В такт с ним бьются и сердца белорусов. Мы не забыли и не забудем никогда тех, кто оставил нам в наследство самое ценное, что может быть у человека, – мир и свободу.
Общенациональная минута молчания объединила сотни тысяч человек по всей стране. Замерли на миг, чтобы вспомнить своих дедов и прадедов, отважных фронтовиков, партизан и подпольщиков, тех, кому не суждено было увидеть падение гитлеровского режима, но чьими стараниями победный май всё же наступил.
В память о них сегодня звонят колокола всех храмов. В эфире телевидения и радио, на улицах и площадях прозвучала мелодия реквиема. Даже движение транспорта в некоторых местах приостановили, в память о павших защитниках – сигнальные гудки.
Под звуки оркестра военнослужащие склонили головы перед подвигом тех, кто приближал Победу. Трехкратное ура звучало в знак благодарности за освобождение мира от коричневой чумы.
Артем Кислицын, заместитель командира 86-й бригады связи по идеологической работе:
Для личного состава 86-й бригады связи это очень знаменательный день, потому что наша бригада принимала участие в Великой Отечественной войне фактически с первых ее дней. И принять участие в данной акции, отдать дань уважения воинам, павшим за свободу и независимость нашей Родины, а также всему населению Советского Союза является честью. Поэтому мы с гордостью приняли участие в данной акции.