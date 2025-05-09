Замерли на миг, чтобы вспомнить – общенациональная минута молчания объединила сотни тысяч белорусов

Всех, кто положил свои жизни на алтарь Великой Победы, вспоминает 9 мая Беларусь. Ровно в полдень в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны по улицам городов скорбным эхом разнеслись удары метронома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такт с ним бьются и сердца белорусов. Мы не забыли и не забудем никогда тех, кто оставил нам в наследство самое ценное, что может быть у человека, – мир и свободу.

Общенациональная минута молчания объединила сотни тысяч человек по всей стране. Замерли на миг, чтобы вспомнить своих дедов и прадедов, отважных фронтовиков, партизан и подпольщиков, тех, кому не суждено было увидеть падение гитлеровского режима, но чьими стараниями победный май всё же наступил.

В память о них сегодня звонят колокола всех храмов. В эфире телевидения и радио, на улицах и площадях прозвучала мелодия реквиема. Даже движение транспорта в некоторых местах приостановили, в память о павших защитниках – сигнальные гудки.

Под звуки оркестра военнослужащие склонили головы перед подвигом тех, кто приближал Победу. Трехкратное ура звучало в знак благодарности за освобождение мира от коричневой чумы.