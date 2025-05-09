Гендиректор СТВ: 9 Мая – праздник со слезами на глазах, мы помним и чтим всех героев той войны

Традиционно этот праздничный день во всех регионах начинается с церемоний возложения цветов. Тысячи белорусов устремились к памятникам Великой Отечественной и местам воинской славы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

С праздником! С Днем Великой Победы! Сегодня тепло наших сердец обращено к этой важной дате в истории. И то количество белорусов, которые сегодня приходят к мемориалам, чтобы поклониться Великому подвигу освобождения, еще раз подтверждает, что наша память не подлежит забвению.

Нескончаемым потоком люди приходят к Вечному огню, площадь Победы утопает в цветах. В семье каждого белоруса есть своя история и свой герой Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто приближал победный май, и не устаем напоминать миру, какой ценой завоевана свобода.