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Гендиректор СТВ: 9 Мая – праздник со слезами на глазах, мы помним и чтим всех героев той войны

09 мая 2025 12:00
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Традиционно этот праздничный день во всех регионах начинается с церемоний возложения цветов. Тысячи белорусов устремились к памятникам Великой Отечественной и местам воинской славы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гендиректор СТВ: 9 Мая – праздник со слезами на глазах, мы помним и чтим всех героев той войны-2

Глеб Прокофьев, корреспондент:
С праздником! С Днем Великой Победы! Сегодня тепло наших сердец обращено к этой важной дате в истории. И то количество белорусов, которые сегодня приходят к мемориалам, чтобы поклониться Великому подвигу освобождения, еще раз подтверждает, что наша память не подлежит забвению.

Нескончаемым потоком люди приходят к Вечному огню, площадь Победы утопает в цветах. В семье каждого белоруса есть своя история и свой герой Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто приближал победный май, и не устаем напоминать миру, какой ценой завоевана свобода.

Гендиректор СТВ: 9 Мая – праздник со слезами на глазах, мы помним и чтим всех героев той войны-4

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
9 Мая – праздник со слезами на глазах. Это Великий День Победы. Для страны он важен потому, что мы помним и чтим всех героев той войны, как бойцов армии, так и партизан, работников тыла, детей, которые в то непростое время совершили на самом деле подвиг. Я так считаю, что они смогли в такое трудное время выстоять в том ужасе войны. Мы, поколения, которые живут дальше и живут благодаря им, должны это свято помнить. Мы не имеем права их предать, мы не имеем права сделать шаг назад.

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# День Победы # Александр Осенко

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