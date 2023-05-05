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25 молодых прокуроров принесли присягу на площади Госфлага в Минске

05 мая 2023 17:21
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Новости Беларуси. 25 молодых прокуроров, которых впервые назначили на должность, принесли 5 мая присягу. Торжественная церемония состоялась в знаковом месте – на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

25 молодых прокуроров принесли присягу на площади Госфлага в Минске-1

В строю – лучшие из лучших. Отличники учебы и настоящие патриоты своей страны. Эти парни и девушки выбрали непростую профессию, но они тверды в своем стремлении защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы. Напутствие новоиспеченным работникам дал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.  

25 молодых прокуроров принесли присягу на площади Госфлага в Минске-4

Мария Петрова, помощник прокурора Дрибинского района:  
Я поклялась соблюдать Основной закон государства – Конституцию Республики Беларусь, защищать права и законные интересы граждан. После того как я поступила на юриста, я пошла проходить практику в органы прокуратуры. И именно проходя практику, я поняла, что прокуратура – это мое.  

25 молодых прокуроров принесли присягу на площади Госфлага в Минске-7

Максим Сычев, старший помощник прокурора Вилейского района:  
Прокуратура занимается надзором во всех отраслях. Начиная от административного до уголовного интересно все. Видимо, поэтому я и выбрал органы прокуратуры, потому что постоянно повышаешь свой профессиональный уровень.  

25 молодых прокуроров принесли присягу на площади Госфлага в Минске-10

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:  
Для них этот день знаковый, он в дальнейшем определяет их жизнь профессиональную. Они выбрали нелегкий путь, но путь достойный, путь служения. Сейчас у нас нет проблем с кадрами, у органов прокуратуры. Мы отбираем самых лучших.  

25 молодых прокуроров принесли присягу на площади Госфлага в Минске-13

Новоиспеченные прокуроры уже приступили к исполнению своих служебных обязанностей.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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