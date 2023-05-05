25 молодых прокуроров принесли присягу на площади Госфлага в Минске

Новости Беларуси. 25 молодых прокуроров, которых впервые назначили на должность, принесли 5 мая присягу. Торжественная церемония состоялась в знаковом месте – на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В строю – лучшие из лучших. Отличники учебы и настоящие патриоты своей страны. Эти парни и девушки выбрали непростую профессию, но они тверды в своем стремлении защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы. Напутствие новоиспеченным работникам дал генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Мария Петрова, помощник прокурора Дрибинского района:

Я поклялась соблюдать Основной закон государства – Конституцию Республики Беларусь, защищать права и законные интересы граждан. После того как я поступила на юриста, я пошла проходить практику в органы прокуратуры. И именно проходя практику, я поняла, что прокуратура – это мое.

Максим Сычев, старший помощник прокурора Вилейского района:

Прокуратура занимается надзором во всех отраслях. Начиная от административного до уголовного – интересно все. Видимо, поэтому я и выбрал органы прокуратуры, потому что постоянно повышаешь свой профессиональный уровень.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Для них этот день знаковый, он в дальнейшем определяет их жизнь профессиональную. Они выбрали нелегкий путь, но путь достойный, путь служения. Сейчас у нас нет проблем с кадрами, у органов прокуратуры. Мы отбираем самых лучших.