Вадим Гигин: «Операция «Багратион» не закончилась на брестской земле»

В День 80-летия освобождения от немецко-фашистких захватчиков в Бресте финиширует масштабный проект патриотических сил Беларуси «Дорогами славы!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У мемориала «Освобождения» сегодня состоялось возложение цветов и церемония передачи городу копий штандартов 1-го, 2-го, 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов, которые освобождали страну в ходе операции «Багратион».

Юрий С енько, председатель Ф едерации профсоюзов Б еларуси: Федерация профсоюзов Беларуси продолжает вместе с «Патриотами Беларуси» продолжает оцифровывать памятники, места героических сражений. Сохранить единство в нашем обществе и сделать безопасной нашу страну. И мирное небо над головой должно быть всегда. Это должно быть у каждого человека. Но мы как профсоюзы убеждены, что нам это удалось.

Город освободили во время Люблин-Брестского наступления. Красноармейцев он встретил огромным пепелищем: улицы были усеяны подбитыми немецкими танками и сокрушенной артиллерией. О возвращении мира в Брест возвестило знамя победы, поднятое над фортом «Граф Берг» Брестской крепости. Таким образом цитадель вновь заявила о мужестве и героизме своих защитников. В честь всех, кто стоял насмерть, цветы к Вечному огню.

Сергей Л ободинский, председатель Б рестского городского исполнительного комитета: Брестская крепость – это неиссякаемый источник патриотизма, который мы просто обязаны передать и сохранить нашим детям. Потому что завтра они возьмут руль и будут править нашим государством. И мы должны быть четко уверены, что мы идем в правильном направлении и наши дети подхватят те подходы, традиции и ту память, которую невозможно и нельзя искажать. Потому что это наша жизнь, правда, и наша независимость.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Операция «Багратион» не закончилась на брестской земле. В ходе нее была освобождена значительная часть Польши. Красная армия вышла на рубеж реки Вислы, был освобожден город Люблин. Там было сформировано народное правительство. Была освобождена большая часть территории Литвы. Вместе с нашими бойцами бок о бок сражались (кроме народов Советского Союза) бойцы Войска Польского, бойцы 16-й краснознаменной стрелковой литовской дивизии, сражались партизаны литовские, советские. Но их имена почему-то не хотят помнить сейчас на Родине. Мы знаем почему. Потому что для некоторых политиков эта память убийственна. Эта память, которая объединяет народы, свидетельствует о правде.

Также на территории будущего Республиканского центра патриотического воспитания молодежи откроют памятный знак «Живая память благодарных поколений», идея создания которого принадлежит благотворительному фонду имени известного паралимпийца и общественного деятеля Алексея Талая.