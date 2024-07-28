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Занимайтесь уходом за растениями – советы лунного календаря на последний месяц лета

28 июля 2024 08:55
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Занимайтесь уходом за растениями – советы лунного календаря на последний месяц лета-1

С 28 по 29 июля займитесь посевом культур, которые еще успеют вырасти до холодов. К ним относится лук на зелень, дайкон, редис, огурцы (речь только о ранних сортах и гибридах) и зелень. При посеве учитывайте севооборот и соседство растений, например, не стоит сеять дайкон на месте, где рос редис. С комнатных растений пересадите драцену, фикус и хвойные. Собирайте урожай озимого чеснока, выкапывайте луковицы и подвязывайте их пучками для досушивания. В общем, занимайтесь уходом за растениями, но будьте осторожны с корневой системой.

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30 и 31 июля неблагоприятные дни для посева. Сейчас следует срочно провести обработку от морковной мухи, поскольку этот вредитель может нанести серьезный вред вашему урожаю, вызывая повреждение корнеплодов и снижение их качества и количества. Для этого можете использовать инсектициды или готовую защиту.

Занимайтесь уходом за растениями – советы лунного календаря на последний месяц лета-4

1 августа подойдет для посадки газонной травы, обрезки малины, ежевики и укоренения усов земляники. Это прекрасный день для обрезки многолетних цветов, например, роз. Рекомендуем также проредить загущенные посадки в ягоднике. Можно себе позволить и заняться выращиванием поздних огурцов, которые будут дозревать осенью в тепличных условиях.

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Что касается 2 и 3 августа – эти дни идеально подойдут для общих и санитарных работ. Убывающая луна в этот период не позволит насладиться изобилием урожая. Поэтому запланированный посев, посадку или пересадку зеленых культур разумнее будет отложить до лучших времен.

# Лунный календарь # общество # Ольга Войтенкова

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