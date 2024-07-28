Новый туравтобус на базе собственного шасси разрабатывает МЗКТ

Туристический автобус на базе собственного шасси разрабатывает Минский завод колесных тягачей. Новинку представят уже в конце года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его предшественник для пригородных перевозок пользуется спросом в Беларуси и России.

Предприятие выпускает широкую линейку техники: от сельскохозяйственной до современных военных комплексов. Отечественная продукция известна во многих странах мира. Около 90 % идет на экспорт. В 2023 году здесь разработали и собрали рекордное количество новинок. Более 10 из них сертифицировали и выпустили на рынок. В среднем на разработку одного образца уходит до восьми месяцев. После – тестирование в экспериментальном цехе.

Виктор Романчук, начальник экспериментального цеха Минского завода колесных тягачей:

Это экспериментальный цех Минского завода колесных тягачей, где разрабатываются новые образцы техники, тестируются, выводятся на главный конвейер, а в последствии выводятся на рынок. Также здесь производятся единичные наши заказы. Потому что МЗКТ отличается от других заводов тем, что мы мелкосерийные – беремся за любые заказы, единичные и мелкие серии до 10-20-30 штук.

Увидеть и потрогать легендарные тягачи смогли все желающие. Минский завод колесных тягачей в честь 70-летия распахнул свои двери для гостей. Они познакомились с производством и выпускаемой техникой. На площадке представили и новинки.

Увидел много тягачей, увидел тренировочную кабину. Сходил, посидел за некоторыми тягачами.

Я пришла на завод первый раз. По критериям сестры, здесь должно было быть очень классно. В этом я не ошиблась. Тут, в принципе, очень много техники, я увидела, как тут работают люди. Это очень тяжело, очень большой труд.