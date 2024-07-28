Бывшие моряки отметили День ВМФ в Минске

У обелиска «Минск – город-герой» 28 июля собрались ветераны военно-морского флота СССР. В разное время службу в нем проходили около 250 тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них День ВМФ – еще один повод продемонстрировать, что морское братство нерушимо. Несмотря на то, что праздник не является официальным, в столице по традиции союз военных моряков организовал торжественную программу, посвященную 85-летию образования ВМФ. После торжественного построения и митинга к стеле возложили цветы и венок в память о павших защитниках Родины.