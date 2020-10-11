«Все эти факты отслеживаются». Прокурор Минска об ответственности родителей за участие детей в акциях протеста

Какой закон и какие статьи Кодекса о семье вступают в силу в таких ситуациях? Наш коллега Евгений Поболовец задал этот вопрос прокурору Минска Олегу Лаврухину.

Некоторые возьмут с собой детей, не понимая или не считая важным понимать, что за такие решения предусмотрена ответственность.

Новости Беларуси. В воскресенье, 11 октября, некоторые жители Минска вновь посчитают необходимым выйти на улицы города и принять участие в несанкционированных митингах протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Лаврухин, прокурор г. Минска:

Ответственность не только за воспитание, но и за защиту здоровья и жизни ребенка, лежит на родителях. Об этом нам говорит тот же Кодекс о браке и семье, статьи 73 и 75. Поэтому, конечно, вызывает обеспокоенность, что родители нарушают те обязанности, которые на них возложены законом, – берут на незаконные массовые мероприятия с собой несовершеннолетних детей.

На сегодняшний день установлено уже 240 случаев, актов, когда родители действительно несовершеннолетних детей с собой брали. Здесь пока речь идет даже не о малолетних детях.

Безусловно, все эти факты отслеживаются. Информация постоянно поступает в прокуратуру, во всех этих случаях прокуратура поручает начало ведения административного процесса. Как правило, эти протоколы в отношении детей, которые достигли возраста привлечения к административной ответственности – после 16 лет, отвечают сами за свои действия и поступки. Таких административных производств на сегодня 163 по городу Минску.

В других случаях, когда дети не достигли возраста привлечения к ответственности административной, за них отвечают родители. 27 фактов таких установлено, в отношении родителей начат административный процесс по статье 9.4 Кодекса об административных правонарушениях.