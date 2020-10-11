Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Работники культуры отмечают 11 октября профессиональный праздник. В связи с этим событием свои поздравления всем представителям сферы направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На протяжении всей истории белорусского народа наибольшей ценностью всегда была аутентичная культура, основанная на гуманистических идеалах и древних традициях, которые объединяют нас, обогащают духовную жизнь. Сегодня очень важно поддерживать юные таланты, воспитывать детей и молодежь в уважении и любви к Отечеству, находить новые формы популяризации культурного кода нации.