Вадим Гигин: этот визит в СИЗО КГБ – явно, что у власти есть определённый план

Кроме того, у оппонентов власти больше нет оснований, чтобы говорить о невозможности диалога.

Вадим Гигин, секретарь Белорусского союза журналистов:

Это абсолютно неожиданный для всех был шаг и это подчеркивает такой особый стиль Александра Лукашенко. Он склонен к таким неординарным шагам, и на всем протяжении его политической карьеры это приносило ему успех.

Конечно, шаг рискованный, потому что тут же пошли обвинения, что это сделано под давлением. Но нужно рассматривать в комплексе все события: и начало работы по конституционной реформе, это сбор депутатами предложений и заявления, которые были сделаны по обстоятельствам отъезда Тихановской из Беларуси.

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

Этот визит в СИЗО КГБ – явно, что у власти есть определенный план. И этот план направлен, с одной стороны, на трансформацию политической системы, а с другой – на диалог, как видит это власть, с конструктивной частью оппозиции, и именно в этом контексте нужно рассматривать этот визит.