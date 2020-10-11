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Вадим Гигин: этот визит в СИЗО КГБ – явно, что у власти есть определённый план

11 октября 2020 12:08
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Новости Беларуси. Экспертное сообщество активно обсуждает визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению специалистов, это сильный шаг, демонстрирующий готовность принимать концептуальные решения.

Кроме того, у оппонентов власти больше нет оснований, чтобы говорить о невозможности диалога.

Вадим Гигин: этот визит в СИЗО КГБ – явно, что у власти есть определённый план-1

Вадим Гигин, секретарь Белорусского союза журналистов:
Это абсолютно неожиданный для всех был шаг и это подчеркивает такой особый стиль Александра Лукашенко. Он склонен к таким неординарным шагам, и на всем протяжении его политической карьеры это приносило ему успех.

Конечно, шаг рискованный, потому что тут же пошли обвинения, что это сделано под давлением. Но нужно рассматривать в комплексе все события: и начало работы по конституционной реформе, это сбор депутатами предложений и заявления, которые были сделаны по обстоятельствам отъезда Тихановской из Беларуси.

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

Этот визит в СИЗО КГБ – явно, что у власти есть определенный план. И этот план направлен, с одной стороны, на трансформацию политической системы, а с другой – на диалог, как видит это власть, с конструктивной частью оппозиции, и именно в этом контексте нужно рассматривать этот визит.

# Выборы в Беларуси # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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