Прямой эфир

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась

03 мая 2021 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А вам не кажется, что мы сейчас себе где-то противоречим? Мы говорим, что не появилось новой нации в августе, а мне кажется, что эта самоорганизация, движение «Патриотов Беларуси», выход блогера Голикова. Как вы говорите, мы, защитники нынешнего государственного строя, сформировали некое общество, которое конкретно себя обозначило тем флагом.

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась-4

Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Давайте расскажем конкретный эпизод. 13 или 14 августа пришли такие уверенные в себе представители гражданского общества, не буду их называть, оппозиционные, в парламент принимать капитуляцию. Они вели себя нагло, уверенно, пытались диктовать условия, там было три комиссии. И мы тогда сказали: ребята, вы никогда не победите, потому что будете иметь дело не с одним Александром Лукашенко, а с коллективным Лукашенко. Они же искренне себя уверили в 3 %, верили, что гражданское общество – это они. Оказалось, что есть Алексей Голиков, который их не боится, есть Сергей, у него много сторонников, которые не боятся. Когда депутату Марзалюку присылают похоронный венок и гроб по домашнему адресу, он не боится. Их не боится армия, не боятся депутаты, мы их не боимся. Они столкнулись с реальными защитниками Беларуси. Это было так. Произошла гражданская мобилизация.

Кирилл Казаков:
Так, может, мы все-таки сформировали новую нацию в августе?

Вадим Гигин:
Система просто омолодилась.

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась-7

Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:
Вадим молодец, он прекрасно сказал. Я еще раз хочу вернуться к фразе – у нас появилось сознание в обществе. Что мы можем потерять? Для этого нужны были эти годы, с 1951-го по 1991-й, с 1995-го по 2020-й, когда появились люди, которые забыли определенные вопросы, появилось мощнейшее информационное воздействие на молодежь. Оно тоже растворилось, потерялось. Но в то же время костяк государства, общества, нации четко понимает, что мы можем потерять. И когда люди осознали, увидев на улице этот беспредел, они сравнили с тем, что происходит кругом. Вспомнили ту же Украину.

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась-10

Кирилл Казаков:
Марши СС «Галичина», пожалуйста.

Вадим Гигин:
Мы были немножко в шоке с 9-го по 16-е, увидели волну агрессии, когда наших учителей, врачей на избирательных участках пытались блокировать, когда пошли угрозы, но митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась. Ожидали ведь чего? Что мы испугаемся, спрячемся, поснимаем флаги.

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась-13

Николай Бузин:
Нация здорова. В своей глубине, сердцевине – здоровая нация. Есть шелупонь, которая собирается, набирается много ее. Она есть, это тоже представители наших людей.

Кирилл Казаков:
Всегда такое было.

Николай Бузин:
Есть люди, которых невозможно переделать, они всегда будут против всего. Им ничего не интересно.

Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась-16

Вадим Гигин:
Вот вы, Кирилл, спросили, что такое национальная идея. А это люди. То, что появляется Алексей, Сергей, которых мы еще недавно не знали, и они эту идею несут – это и есть национальная идея. Когда она живет в сердцах людей, когда есть ее реальные носители. Ученые сформулируют, но главное – это люди. Это главная ценность Беларуси. Когда говорят, кто выстоял, кто спас Беларусь – конечно же, Александр Лукашенко, наши силовики, но самое главное – народ. Не ожидали встретить такое народное сопротивление, которое мы увидели. Протесты не ушли просто так куда-то. На самом деле, увидели, что нет широкой народной поддержки у этих протестных акций. Да, есть недовольные, мы готовы с ними разговаривать, но разговаривать.

Читайте также: 

Лилия Ананич: то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало, фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны 

«Позволю себе напомнить просто двумя словами». Игорь Марзалюк рассказал, как появилась бело-красно-белая палитра флага 

«Делал то, что по внутреннему наитию». Алексей Голиков о том, почему ходил на митинги в Бресте 

# Акции протеста # общество # Кирилл Казаков # Вадим Гигин # Николай Бузин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Организатор автопробегов «За единую Беларусь!» о протестах: «Давайте признаем, что люди боялись»
03 мая 2021 19:58

Организатор автопробегов «За единую Беларусь!» о протестах: «Давайте признаем, что люди боялись»

Игорь Марзалюк: «На все эти лживые заявления про 3% люди ответили символической манифестацией на уровне знаков и символов»
03 мая 2021 19:50

Игорь Марзалюк: «На все эти лживые заявления про 3% люди ответили символической манифестацией на уровне знаков и символов»

Лилия Ананич: то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало, фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны
03 мая 2021 19:27

Лилия Ананич: то, что мы увидели на том же Купаловском театре, который государство выпестовало, фактически один к одному картинка Великой Отечественной войны