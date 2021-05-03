Вадим Гигин: митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А вам не кажется, что мы сейчас себе где-то противоречим? Мы говорим, что не появилось новой нации в августе, а мне кажется, что эта самоорганизация, движение «Патриотов Беларуси», выход блогера Голикова. Как вы говорите, мы, защитники нынешнего государственного строя, сформировали некое общество, которое конкретно себя обозначило тем флагом.

Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Давайте расскажем конкретный эпизод. 13 или 14 августа пришли такие уверенные в себе представители гражданского общества, не буду их называть, оппозиционные, в парламент принимать капитуляцию. Они вели себя нагло, уверенно, пытались диктовать условия, там было три комиссии. И мы тогда сказали: ребята, вы никогда не победите, потому что будете иметь дело не с одним Александром Лукашенко, а с коллективным Лукашенко. Они же искренне себя уверили в 3 %, верили, что гражданское общество – это они. Оказалось, что есть Алексей Голиков, который их не боится, есть Сергей, у него много сторонников, которые не боятся. Когда депутату Марзалюку присылают похоронный венок и гроб по домашнему адресу, он не боится. Их не боится армия, не боятся депутаты, мы их не боимся. Они столкнулись с реальными защитниками Беларуси. Это было так. Произошла гражданская мобилизация. Кирилл Казаков:

Так, может, мы все-таки сформировали новую нацию в августе? Вадим Гигин:

Система просто омолодилась.

Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Вадим молодец, он прекрасно сказал. Я еще раз хочу вернуться к фразе – у нас появилось сознание в обществе. Что мы можем потерять? Для этого нужны были эти годы, с 1951-го по 1991-й, с 1995-го по 2020-й, когда появились люди, которые забыли определенные вопросы, появилось мощнейшее информационное воздействие на молодежь. Оно тоже растворилось, потерялось. Но в то же время костяк государства, общества, нации четко понимает, что мы можем потерять. И когда люди осознали, увидев на улице этот беспредел, они сравнили с тем, что происходит кругом. Вспомнили ту же Украину.

Кирилл Казаков:

Марши СС «Галичина», пожалуйста. Вадим Гигин:

Мы были немножко в шоке с 9-го по 16-е, увидели волну агрессии, когда наших учителей, врачей на избирательных участках пытались блокировать, когда пошли угрозы, но митинг 16 августа и потом волна этих манифестаций, митингов, автопробегов показала, что нация реально проснулась. Ожидали ведь чего? Что мы испугаемся, спрячемся, поснимаем флаги.