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В Минск начинают прибывать участники Евразийского экономического форума

25 июня 2025 05:59
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Большой разговор о будущем Евразии. В Минск начинают прибывать участники ключевых мероприятий ЕАЭС. 26 июня на площадке «БелЭкспо» стартует IV Евразийский экономический форум. Масштабный международный диалог с участием представителей госорганов, академического сообщества и бизнеса приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое Беларусь принимает на правах председателя в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск начинают прибывать участники Евразийского экономического форума-2

Отработать большие международные мероприятия со знаком качества и в организационном, и, прежде всего, в содержательном плане – такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул Александр Лукашенко, повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам. 

Масштаб мероприятий куда шире границ интеграционного объединения. Свое участие подтвердили около трех тысяч человек из почти 30 стран, включая нескольких лидеров государств. Ждут и делегацию Ирана. Главная тема важных событий – стратегия евразийской экономической интеграции, ее результаты и дальнейшие перспективы. 

# Международная политика # ЕАЭС

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