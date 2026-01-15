Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

В Иране те, кто сегодня поддерживает протестующих, будет гражданская война. Там же никто не хочет, чтобы протестующие пришли и начнутся демократические выборы. Нет. Сейчас не нужно там никаких выборов. Там не нужно успокоения никакого. Там нужно распалить еще побольше кострища. Это тут же гуманитарная катастрофа, это такая черная дыра, которая будет ослаблять.Там столько задач решают, кстати, издалека. Вот надо подумать, кому выгодно. Там сразу начинается нестабильность, и всё, можно на долгие годы откладывать многополярный мир. Будут альтернативные маршруты, но это все же другие издержки. И Венесуэла... А если еще и Гренландию… И будут контролировать мировые ресурсы. И будет у них счастье, потому что они наконец-то будут. Нас, Евразию, возьмут вот эти клещи.

Григорий Азаренок, СТВ:

И скажут: «Расскажите нам про многополярный мир, мы послушаем».

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