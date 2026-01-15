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130 сильнейших лучников страны разыграют 12 комплектов наград чемпионата Беларуси

15 января 2026 20:15
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Сильнейшие лучники Беларуси, 130 спортсменов из всех регионов ведут борьбу на чемпионате страны. Награды разыгрываются в стрельбе из классического оружия, блочного, а также в соревнованиях впервые принимают участия паралимпийцы. На кону 12 комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тему продолжит Юлия Силипицкая.

130 сильнейших лучников страны разыграют 12 комплектов наград чемпионата Беларуси-2

Белорусские лучники допущены ко всем международным стартам, и сегодня чемпионат страны станет последним определяющим рубежом перед континентальным форумом в помещении, который примет Болгария уже 21 февраля. Выездной состав – 12 спортсменов, из них 6 юниоров, с которых сняты абсолютно все запреты.

130 сильнейших лучников страны разыграют 12 комплектов наград чемпионата Беларуси-4

За плечами Анны Марусовой три Олимпиады, в ее медальной коллекции россыпь наград с мировых и континентальных стартов. Сегодня она одна из 6 наших взрослых лучников, которых допустили до международных турниров, и теперь Анна строит олимпийские планы.

Анна Марусова, заслуженный мастер спорта Беларуси по стрельбе из лука:
Сидней, Афины и Токио. На этот год – участие в чемпионате Европы, показать достойный результат. 

Подробности смотрите в видео. 

# Спортивные соревнования # Юлия Силипицкая # Анна Марусова

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