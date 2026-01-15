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Александра Саснович пробилась в основную сетку Australian Open

15 января 2026 20:05
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Александра Саснович пробила дорогу в основную сетку первого в сезоне мейджора – Открытого чемпионата Австралии по теннису. В решающем матче квалификации белоруска не без проблем прошла Дарью Снигур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Девушки в мировом рейтинге располагаются недалеко друг от друга. Поэтому ожидалось серьезное соперничество. Но дебютный сет наша спортсменка взяла уверенно – 6:2. Дальше наступил провал. Оппонентка выиграла 6 геймов подряд, повесив Саснович баранку. К чести, руки она не опустила, собралась и вновь победила без видимых усилий – 6:2. Вторая ракетка страны исполнила три эйса при таком же количестве двойных и реализовала 6 из 16 брейк-поинтов.

# Теннис # Александра Саснович

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