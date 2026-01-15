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«Минск» обыграл «Олимпию» в центральной встрече игрового вечера женского чемпионата страны по баскетболу

15 января 2026 20:10
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«Минск» обыграл «Олимпию» в центральной встрече игрового вечера женского чемпионата страны по баскетболу. Хозяйкам площадки удалось совершить эффектный камбек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Горожанки проспали начало матча. Отрыв приезжих спортсменок рос с каждой атакой. Стартовая четверть завершилась с большой разницей – 21:12 в пользу гостей. Тренерский нагоняй подействовал. Постепенно игра выровнялась. Более того, уже столичные мастерицы начали проводить эффектные и эффективные комбинации. На большой перерыв дружины отправились при цифрах 35:30 в пользу «Олимпии». В дальнейшем «Минск» забрал еще два отрезка и сам оторвался на комфортное расстояние. Финальный результат – 67:56. 

# Баскетбол

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