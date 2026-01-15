«Минск» обыграл «Олимпию» в центральной встрече игрового вечера женского чемпионата страны по баскетболу. Хозяйкам площадки удалось совершить эффектный камбек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Горожанки проспали начало матча. Отрыв приезжих спортсменок рос с каждой атакой. Стартовая четверть завершилась с большой разницей – 21:12 в пользу гостей. Тренерский нагоняй подействовал. Постепенно игра выровнялась. Более того, уже столичные мастерицы начали проводить эффектные и эффективные комбинации. На большой перерыв дружины отправились при цифрах 35:30 в пользу «Олимпии». В дальнейшем «Минск» забрал еще два отрезка и сам оторвался на комфортное расстояние. Финальный результат – 67:56.