Белорусские спортсменки завоевали две медали чемпионата России по велоспорту на треке

Два места на пьедестале из трех – за нами. Белорусские гонщицы показали класс на открытом чемпионате России по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир представлял из себя многодневку. Золотом обзавелась Анна Терех. По итогам всех этапов лидер национальной команды сумела набрать 54 балла. Трижды землячка выигрывала дисциплины, один раз была второй и еще дважды оказывалась четвертой. Россиянку Новолодскую удалось опередить в общем зачете на одно очко. Третий результат показала наша же Ирина Чуянкова. Совсем немного до пьедестала не дотянула Полина Конрад, став четвертой. Что касается мужчин, то они были недостаточно быстры. Лучший из наших – Денис Мазур, разместился на 5-й позиции реестра.