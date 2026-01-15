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Лущ о туризме в Беларуси: перспективная точка роста для страны. Мы словили эту фишку

15 января 2026 20:55
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим политическую ситуацию в Евросоюзе, разберём сложившуюся ситуацию вокруг Гренландии и другие важнейшие международные события. В эфире председатель движения «Союз» Сергей Лущ.

Лущ о туризме в Беларуси: перспективная точка роста для страны. Мы словили эту фишку-2

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:
Мы «словили» эту фишку. На самом деле это очень перспективная точка роста, конечно, для нашей страны. И надо говорить: ну не просто там лес есть. У нас уникальная природа, у нас свое есть очарование, красота, именно за которой и едут в первую очередь, наверное, туристы России. Второе – это благоприятная конъюнктура, которая сложилась в этой сложной международной обстановке. Сильно, скажем так, изменилась география путешествий за последнее время и для граждан России, но и для граждан Беларуси.

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# Сергей Лущ # Григорий Азарёнок

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