Лущ о туризме в Беларуси: перспективная точка роста для страны. Мы словили эту фишку

Сергей Лущ, председатель движения «Союз»:

Мы «словили» эту фишку. На самом деле это очень перспективная точка роста, конечно, для нашей страны. И надо говорить: ну не просто там лес есть. У нас уникальная природа, у нас свое есть очарование, красота, именно за которой и едут в первую очередь, наверное, туристы России. Второе – это благоприятная конъюнктура, которая сложилась в этой сложной международной обстановке. Сильно, скажем так, изменилась география путешествий за последнее время и для граждан России, но и для граждан Беларуси.

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