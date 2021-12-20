Вадим Боровик: вы довели сотрудников иностранных посольств, что они боятся в магазин выйти
Новости Беларуси. Итоги глобального социологического исследования. Как его результаты могут повлиять на управленческие решения и стать ориентиром для будущего развития страны? В ток-шоу «По существу» ведущие вместе с экспертами обсудили, что стоит за данными большого исследования и как определяются закономерности общественного мнения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почему, если мы говорим, что у нас стабильность существует, люди выходили в августе 2020 года на улицу? Это уже механизм, когда загораются люди, чтобы они просто вышли? Это ни к какой социологии не имеет отношения?
Вадим Боровик, политолог:
Так они сами раскрыли все карты. Что мы удивляемся. Вам неоднократно на различных каналах говорили о том, что они работали по схеме. Если 1-2 % выйдут на улицу и будут настолько агрессивны и активны, что создадут иллюзию массовости, то это может перевернуть страну. Вот эти мошенники, которых было менее даже 3 %, перевернули все с ног на голову, придумали слоган, повесили ярлык на власть, что у нее 3 % и начали своей наглостью порядочных, спокойных, толерантных белорусов загонять по квартирам. Они боялись выйти на улицу, в магазин за хлебом бабушки боялись пойти. Я вам приведу пример. У меня сотрудница по подряду работает, в посольстве Словакии работала 20 лет. Она мне звонит, говорит: «Вадим Александрович, когда вы их начнете расстреливать?» Я говорю: «Вы что, успокойтесь». «Я боюсь в магазин выйти». Я говорю: «Никогда мы не будем белорусов расстреливать, этого никогда не будет, это вас в посольствах этому учат». Но поймите одну вещь, что вы довели людей, сотрудников иностранных посольств, что они боятся в магазин выйти.
И касательно того, что мы начинаем населению социологическим языком сложно объяснять. Но русском объясняю. Пугали людей: курс обвалится. Какой курс? Вы бегали в обменники, сбрасывали рубли. А если бы вы положили на белорусские депозиты, вы бы еще заработали. Дальше. Мы плюс два миллиарда долларов, уже скоро три, поторговали в плюс. Обещали обвал ВВП минус 2 %. А мы плюс 2,5-3 % поторгуем в этом году. То есть есть конкретные показатели. Заработная плата медленно растет. Мы не в шоколаде, это объективно, но если смотреть на то, как справляется эта модель социально-политическая белорусская с теми вызовами, которые сегодня есть, то мы справляемся на отлично. И сегодня мы понимаем, что вы сверстали бюджет, понимая, что завтра у нас газ будет 128 долларов. Украина не знает, какой газ. В Молдове полтысячи долларов газ. В некоторых странах 1 700 евро сегодня стоит газ. Конкурентоспособность наша повышается. А мы с вами к чему идем? К тому, что у нас будут цены на газ и энергоносители как в Смоленской области через пару лет. Мы подписали соответствующие карты. То есть мы работаем эффективно, политика здравого смысла. И мы понимаем, что и для чего мы делаем. Ведь и там, где у нас есть проблемы сегодня, на Западе, мы эти проблемы не создавали. Ведь мы до сих пор говорим, что мы рано или поздно придем к той или иной форме диалога. Эти чудаки сегодня уже к этому приходят. Потихонечку мы сегодня, как правильно говорил Президент, станем спина к спине с Россией, ЕврАзЭС подключим, научимся торговать и рынки использовать, Китай, страны дальней дуги.
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Кирилл Казаков:
Наши беглые уже говорят о вооруженном мятеже.
Алена Сырова, СТВ:
Они говорят, что белорусский народ доведен до отчаяния, что готов выйти на улицы снова, но цифры свидетельствуют об обратном.
Кирилл Казаков:
Но эти же цифры не показывают той тенденции, что народ очень сильно плохо живет.
Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор:
Народ живет неплохо. Может быть, присутствуя на телевидении, сложно, наверное, телевидение критиковать, но все-таки это то средство информации, которое наиболее активно влияет, и доверяют ему больше всего, как исследование показало. И нам приятно как вузу, который готовит кадры для телевидения, творческому вузу. Но вместе с тем позитивная информация слабее доходит до населения, чем тревожная кнопка.
Алена Сырова:
Но охотнее поверить во что-то плохое.
Светлана Винокурова:
Когда мы пропагандируем наши достижения, когда мы говорим о нашем позитиве, в принципе, на уровне вот этого здравого смысла это воспринимается как само собой разумеющееся. А что же вы хотели? Поэтому где-то есть недостаток этой позитивной пропаганды, но надо искать какие-то другие формы, чтобы, отвлекаясь от того, что мы называем обыденным мышлением, мышлением повседневности, здравым смыслом в конечном итоге, люди поднимались до именно научного, объективного понимания вещей. И в этом отношении работа предстоит еще очень большая. Потому что даже более низкий уровень оценки роли правительства, чем, например, церкви, о чем говорит? Там в общей сложности более 60 % тоже поддерживают или в основном поддерживают. Это говорит о том, что в основном правительство, отраслевые министерства, которые дают вот эти высокие показатели наши и по международной торговле, и по обеспечению внутреннего рынка, они недостаточно доводятся у нас до населения. Поэтому мы к этому относимся: ну а что же, они работают, они зарплату получают, они обязаны нас обеспечивать.
Доверие Президенту выросло более чем на 5%. Доктор философских наук рассказала о тенденциях в белорусском обществе (здесь подробности).