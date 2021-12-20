Вадим Боровик: вы довели сотрудников иностранных посольств, что они боятся в магазин выйти

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Почему, если мы говорим, что у нас стабильность существует, люди выходили в августе 2020 года на улицу? Это уже механизм, когда загораются люди, чтобы они просто вышли? Это ни к какой социологии не имеет отношения?

Вадим Боровик, политолог:

Так они сами раскрыли все карты. Что мы удивляемся. Вам неоднократно на различных каналах говорили о том, что они работали по схеме. Если 1-2 % выйдут на улицу и будут настолько агрессивны и активны, что создадут иллюзию массовости, то это может перевернуть страну. Вот эти мошенники, которых было менее даже 3 %, перевернули все с ног на голову, придумали слоган, повесили ярлык на власть, что у нее 3 % и начали своей наглостью порядочных, спокойных, толерантных белорусов загонять по квартирам. Они боялись выйти на улицу, в магазин за хлебом бабушки боялись пойти. Я вам приведу пример. У меня сотрудница по подряду работает, в посольстве Словакии работала 20 лет. Она мне звонит, говорит: «Вадим Александрович, когда вы их начнете расстреливать?» Я говорю: «Вы что, успокойтесь». «Я боюсь в магазин выйти». Я говорю: «Никогда мы не будем белорусов расстреливать, этого никогда не будет, это вас в посольствах этому учат». Но поймите одну вещь, что вы довели людей, сотрудников иностранных посольств, что они боятся в магазин выйти.

И касательно того, что мы начинаем населению социологическим языком сложно объяснять. Но русском объясняю. Пугали людей: курс обвалится. Какой курс? Вы бегали в обменники, сбрасывали рубли. А если бы вы положили на белорусские депозиты, вы бы еще заработали. Дальше. Мы плюс два миллиарда долларов, уже скоро три, поторговали в плюс. Обещали обвал ВВП минус 2 %. А мы плюс 2,5-3 % поторгуем в этом году. То есть есть конкретные показатели. Заработная плата медленно растет. Мы не в шоколаде, это объективно, но если смотреть на то, как справляется эта модель социально-политическая белорусская с теми вызовами, которые сегодня есть, то мы справляемся на отлично. И сегодня мы понимаем, что вы сверстали бюджет, понимая, что завтра у нас газ будет 128 долларов. Украина не знает, какой газ. В Молдове полтысячи долларов газ. В некоторых странах 1 700 евро сегодня стоит газ. Конкурентоспособность наша повышается. А мы с вами к чему идем? К тому, что у нас будут цены на газ и энергоносители как в Смоленской области через пару лет. Мы подписали соответствующие карты. То есть мы работаем эффективно, политика здравого смысла. И мы понимаем, что и для чего мы делаем. Ведь и там, где у нас есть проблемы сегодня, на Западе, мы эти проблемы не создавали. Ведь мы до сих пор говорим, что мы рано или поздно придем к той или иной форме диалога. Эти чудаки сегодня уже к этому приходят. Потихонечку мы сегодня, как правильно говорил Президент, станем спина к спине с Россией, ЕврАзЭС подключим, научимся торговать и рынки использовать, Китай, страны дальней дуги.