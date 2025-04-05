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Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»

05 апреля 2025 13:25
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ЕС как последний оплот глобалистов. Почему Европа ведет себя столь деструктивно?

Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности:
Ни о какой демократии во Франции, как и в других странах Европы, речь не ведется.

Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры Suomalaisuuden Liitto:
Элиты ЕС полностью находятся вне сферы геополитического реализма. И они не могут по-настоящему играть в геополитическую игру.

Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:
Европа возвращается к своей недоброй традиции. Милитаризм, фашизм и русофобия. Все, конец. Эпоха европейской демократии и свободы закончилась.

Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат бундестага 19 созыва:
Европа больше никогда не будет той, какой была.

Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:
Очень жесткий, я бы сказал, деловой подход, который направлен на то, чтобы заставить Европу делать то, что нужно Америке.

Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР Беларусь. Воскресенье, 6 апреля, 22:00.

# Международная политика

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