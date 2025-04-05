Почему Европа против мира в Украине? Анонс «САСС уполномочен заявить»

ЕС как последний оплот глобалистов. Почему Европа ведет себя столь деструктивно?

Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности:

Ни о какой демократии во Франции, как и в других странах Европы, речь не ведется.

Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры Suomalaisuuden Liitto:

Элиты ЕС полностью находятся вне сферы геополитического реализма. И они не могут по-настоящему играть в геополитическую игру.

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Европа возвращается к своей недоброй традиции. Милитаризм, фашизм и русофобия. Все, конец. Эпоха европейской демократии и свободы закончилась.

Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат бундестага 19 созыва:

Европа больше никогда не будет той, какой была.

Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:

Очень жесткий, я бы сказал, деловой подход, который направлен на то, чтобы заставить Европу делать то, что нужно Америке.