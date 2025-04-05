ЕС как последний оплот глобалистов. Почему Европа ведет себя столь деструктивно?
ЕС как последний оплот глобалистов. Почему Европа ведет себя столь деструктивно?
Руслан Шкодин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по национальной безопасности:
Ни о какой демократии во Франции, как и в других странах Европы, речь не ведется.
Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры Suomalaisuuden Liitto:
Элиты ЕС полностью находятся вне сферы геополитического реализма. И они не могут по-настоящему играть в геополитическую игру.
Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:
Европа возвращается к своей недоброй традиции. Милитаризм, фашизм и русофобия. Все, конец. Эпоха европейской демократии и свободы закончилась.
Вальдемар Гердт, немецкий политик, депутат бундестага 19 созыва:
Европа больше никогда не будет той, какой была.
Игорь Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ:
Очень жесткий, я бы сказал, деловой подход, который направлен на то, чтобы заставить Европу делать то, что нужно Америке.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будущее Европы, возможно, было хорошим только в союзе с Россией.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР Беларусь. Воскресенье, 6 апреля, 22:00.