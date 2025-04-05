Молодёжь с инвалидностью: как найти работу и успешно адаптироваться в коллективе?

Государство предоставляет все возможности для трудоустройства молодежи с инвалидностью. Об адаптации и интеграции таких ребят на предприятия в сферы промышленности поговорили с гостями.

Ольга Солдатенко, заместитель генерального директора по персоналу и идеологической работе ОАО «Интеграл» – управляющая компанией холдинга «Интеграл»: На нашем предприятии в целом работает только 143 инвалида. Относительно общего числа это 5 000 работающих на Минской площадке. И 50 человек – это работники с особенностью психофизического развития. В основном у нас работают слабослышащие работники.

Алеся Алехнович, ведущая:

И что вам пришлось адаптировать, может быть, у вас какие-то курсы, вы ввели их для того, чтобы люди смогли работать в общем коллективе?

Ольга Солдатенко:

С такими работниками мы работаем уже довольно давно, с 2013 года, но только с 2022 года мы вошли в новый этап, такой более активный, плотного сотрудничества с колледжем цифровых технологий. Благодаря этому тесному взаимодействию непосредственно там мы обучаем этих деток, которые приходят туда еще после 9 классов несовершеннолетними, и начинаем адаптацию и интеграцию в их профессиональную взрослую жизнь, начиная с колледжа. Мы являемся единственным предприятием в Республике Беларусь промышленным, которое осуществляет заказ на подбор обучения таких кадров с особенностями психофизического развития.