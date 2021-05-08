​Где в Минске посмотреть праздничный салют 9 Мая?

Новости Беларуси. 9 Мая настроение в Минске будут создавать повсеместно. Запланирована работа 170 праздничных площадок. Финалом гуляний станет фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он запланирован на 23:00. Огненное действо будет длиться около пяти минут, причем под музыку. Залпы дадут одновременно из пяти точек: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также у деревни Зацень вблизи водохранилища Дрозды.