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​Где в Минске посмотреть праздничный салют 9 Мая?

08 мая 2021 14:25
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Новости Беларуси. 9 Мая настроение в Минске будут создавать повсеместно. Запланирована работа 170 праздничных площадок. Финалом гуляний станет фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменится график работы транспорта 9 Мая в Минске?

​Где в Минске посмотреть праздничный салют 9 Мая?-1

Он запланирован на 23:00. Огненное действо будет длиться около пяти минут, причем под музыку. Залпы дадут одновременно из пяти точек: в парке Янки Купалы, у «Чижовка-Арены», в парках Павлова и Уго Чавеса, а также у деревни Зацень вблизи водохранилища Дрозды.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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