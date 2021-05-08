«Звон исцеляет. Я испытала это на себе». Послушайте, как звучат эти колокола в белорусских храмах

Новости Беларуси. От благовеста до трезвона – колокольная рапсодия звучит сегодня, 8 мая, во многих православных храмах и монастырях. Обычно у каждой тональности свой смысл, но на этой неделе просто звонят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова пасхальная традиция.

У верующих самое торжественное время года – дни радости о Воскресшем Христе. Ежегодно в Светлую седмицу по традиции все желающие могут достучаться до небес. Сегодня «звонильную эстафету» принял главный храм страны – Кафедральный собор.

Протоиерей Сергей Гордун, клирик Свято-Духова кафедрального собора, первый проректор Института теологии Белорусского государственного университета:

Гэта радасць сусветная, гэта радасць для ўсіх. Хрыстос перамог смерць, Хрыстос перамог тленне. Хрыстос сваім уваскрасеннем даў жыццё ўсім нам. І многа ёсць способаў, каб выказать гэтую радасць. І вось гэты пастаянны звон – звон, каб людзі чулі, слухаючы гэты звон, што Хрыстос Уваскрэс і што Хрыстос – пераможца смерці.

В Беларуси известны две колокольные школы – в Минске и Витебске. И, кстати, у каждого звонаря своя манера исполнения. Чтобы овладеть азбукой колокольного звона, понадобится несколько месяцев, а вот совершенствовать мастерство можно всю жизнь.

В Минске основное место колокольного паломничества – Свято-Елисаветинский монастырь.

Карина Шевелинская, ученица Витебской звонарной школы:

Колокольный звон исцеляет. Я на самом деле испытала это на себе. Когда плохо, просто приходишь на колокольню, слышишь колокольный звон, на душе становится лучше, веселее. И вообще считается, что во время чумы он очищал пространство. В принципе, он целебный.