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Более сотни детей из Сирии и Узбекистана отдохнут в «Зубрёнке»

16 августа 2021 17:33
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Новости Беларуси. Средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана будут выделены из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более сотни детей из Сирии и Узбекистана отдохнут в «Зубрёнке»-1

Финансирование расходов предусмотрено для более сотни ребят. Примет юных гостей «Зубренок». Это уже традиционная практика для центра. В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.

Более сотни детей из Сирии и Узбекистана отдохнут в «Зубрёнке»-4

Приглашение детей из Сирии и Узбекистана будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в гуманитарно-образовательной сфере, популяризации истории и культуры Беларуси, а также укреплению позитивного имиджа нашей страны за рубежом.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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