Более сотни детей из Сирии и Узбекистана отдохнут в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. Средства на отдых в Беларуси детей из Сирии и Узбекистана будут выделены из резервного фонда Президента. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование расходов предусмотрено для более сотни ребят. Примет юных гостей «Зубренок». Это уже традиционная практика для центра. В программу пребывания детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и регионах.