«Каждый год конкуренция команд растёт». В Подмосковье прошла жеребьёвка на конкурсы АрМИ-2021

Новости Беларуси. Жеребьевка команд-участниц конкурсов «Танковый биатлон» и «Меридиан» Армейских международных игр – 2021 прошла 16 августа в музее АрМИ в Подмосковье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам выступления в 2020 году в «Танковом биатлоне» 19 сборных разделили на два дивизиона. Наши танкисты будут выступать под желтым цветом в третьих заездах первого дивизиона. Финальная эстафета команд первого дивизиона пройдет в день закрытия игр (4 сентября) на полигоне Алабино. До начала соревнований танкисты ознакомятся с трассой, мишенным полем, проведут практические занятия по связи и выверку штатного вооружения боевых машин.

Сергей Михно, тренер команды:

Все команды подготовлены, каждый год конкуренция команд растет, все стараются побеждать. Едут с одной целью – только победить. Так что любые заезды сложные будут, неважно – третьими, вторыми, первыми и на какой дорожке. Есть и курсанты Военной академии, и офицеры, и контрактники, и сержанты, есть разные категории всех военнослужащих.