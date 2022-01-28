Каждый найдёт для себя ответы на все возможные вопросы. Почему Послание Президента так близко белорусам?

Новости Беларуси. Беларусь на карте мира и в рамках своих интересов. Война, санкции, пандемия и траектория развития в новом году. Встреча длилась около 3,5 часов и затронула самые волнующие темы для нашего общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время глава государства подвел итоги нашей общей работы за последние годы над обликом Беларуси, в которой живем, и поделился своим видением будущего. Это касается и грядущей конституционной реформы, и развития значимых сфер нашей жизни – от здравоохранения, образования, АПК до IT-индустрии.

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска: Сегодня информационное поле наполнено различной информацией, часто противоречивой. Глава государства в свойственной своей манере жестко, четко, последовательно расставил акценты над основными вопросами, возникающими у населения. Если внимательно пересмотреть в записи (или кто смотрел), найдет для себя ответы на все возможные вопросы.

Игорь Саюк, начальник отдела главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома:

Я очень горд, что мне выпала честь принять участие в этом знаковом, важном событии для белорусского народа. Я бы хотел поблагодарить Александра Григорьевича за то, что в сложный период, сложный момент для нашей страны он объединил вокруг себя все белорусское общество, и мы продолжаем путь, сохраняя свою независимость, развиваемся дальше. За это хотелось бы его поблагодарить.

2022-й должен стать годом обновления и позитивных преобразований. Да так, чтобы у нас учились и заимствовали модель развития. Задач немало, работа предстоит каждому без исключения. Зато методология проста – мы должны быть готовы сами платить за свое счастье.