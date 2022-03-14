«В военное кино точно не возьмут». От каких бьюти-процедур иногда вынуждены отказаться профессиональные актёры?

Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Лично я бы хотела спросить у вас, как человека, который работает лицом, которому очень важно выражать свои эмоции. Почему спрашиваю? Потому что коснулось и меня. Я сделала уколы красоты. Но потом выводила всеми возможными способами, потому что я поняла, что моя мимика с этим не работает. То есть я поняла, что буду по-другому сохранять свою красоту, насколько это возможно. Что у вас? Как вы планируете дальше двигаться и какими способами поддерживать свою внешность?

Татьяна Александрова, актриса драматического театра и кино, каскадер, музыкант:

Безусловно, это хороший сон. Екатерина Забенько:

Мне не подходит уже сразу. Татьяна Александрова:

Если поспать плохо, то это сразу же на лице видно. Эти мешки под глазами, неровный тон лица. В принципе, себе не нравишься, без настроения, глаза тусклые. Все это очень сказывается на лице и на общем состоянии. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А вы сталкивались с тем, что актрисы делали себе уколы ботокса, теряли мимику и потом как-то страдали в профессии? Надо же удивляться. Чтобы удивиться, нужно поднять брови. Как сыграть удивление?