«В военное кино точно не возьмут». От каких бьюти-процедур иногда вынуждены отказаться профессиональные актёры?
Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Лично я бы хотела спросить у вас, как человека, который работает лицом, которому очень важно выражать свои эмоции. Почему спрашиваю? Потому что коснулось и меня. Я сделала уколы красоты. Но потом выводила всеми возможными способами, потому что я поняла, что моя мимика с этим не работает. То есть я поняла, что буду по-другому сохранять свою красоту, насколько это возможно. Что у вас? Как вы планируете дальше двигаться и какими способами поддерживать свою внешность?
Татьяна Александрова, актриса драматического театра и кино, каскадер, музыкант:
Безусловно, это хороший сон.
Екатерина Забенько:
Мне не подходит уже сразу.
Татьяна Александрова:
Если поспать плохо, то это сразу же на лице видно. Эти мешки под глазами, неровный тон лица. В принципе, себе не нравишься, без настроения, глаза тусклые. Все это очень сказывается на лице и на общем состоянии.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А вы сталкивались с тем, что актрисы делали себе уколы ботокса, теряли мимику и потом как-то страдали в профессии? Надо же удивляться. Чтобы удивиться, нужно поднять брови. Как сыграть удивление?
Татьяна Александрова:
В театре все очень гиперболизировано. Там, может быть, не так это будет сильно видно. В кино крупные планы – там будет видно. Особенно сейчас девушки любят колоть губы. Это тоже сказывается на дикции. Дикция в первую очередь страдает, мимика. Сейчас, может, мода такая. В военное кино точно не возьмут с большими губами.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Есть ли запреты в актерской среде? Чего точно делать не стоит, если хочешь получить роль?
Татьяна Александрова:
Обо всех изменениях во внешности нужно предупреждать художественного руководителя, потому что это может не соответствовать твоему амплуа, типажу. В особенности, если у тебя большая занятость в театре и много ролей. Как видите, у меня есть пирсинг, я прекрасно живу и существую в этой профессии. Когда нужно – снимаю, когда не нужно – любуюсь и наслаждаюсь своими изменениями. Красить, стричь волосы, пластику – это тоже все нужно согласовывать со своим творческим руководством. Только, наверное, такой запрет. Что-то такое прямо, чтобы было моветон – сложно сказать.
Екатерина Забенько:
Татьяна, вы каскадер. Вы выполняете и трюки опасные достаточно, если это нужно для роли? Не боитесь за лицо? Упасть лицом не боитесь?
Татьяна Александрова:
Так как я являюсь мастером спорта по панкратиону, чемпионкой мира по рукопашному бою – это контактные единоборства – мне постоянно задают такой вопрос по поводу внешности. Наверное, не боюсь, потому что я делаю то, что мне нравится. Это приоритетнее, чем гиперзабота о своей внешности.
Наталья Надольская:
Я представляю. Татьяна: «Только не в лицо, у меня сегодня спектакль вечером».
Татьяна Александрова:
Наверное, поэтому я и чемпионка.
Наталья Надольская:
Есть стимул не получить.
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