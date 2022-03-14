«Об этом не говорят». Как часто мужчины из творческой среды делают пластические операции?

Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я спрашиваю про шоу-бизнес. Много ли мужчин делают пластические операции?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
А кто признается?
Илья Назаров, певец:
Очень много людей, которые делают и пластические операции, и вкалывают себе какие-то инъекции. И об этом не говорят, причем яро доказывая, что они этого не делают. Наверное, может быть, я не обо всех знаю. Конечно, если это явно видно, когда человек резко меняется – да, могу предположить. В моей сфере, если брать парней, мужчин-певцов, я думаю, что да. Все прибегают к этим операциям, если не к пластическим, то к инъекциям – точно. Может быть, кого-то мы сейчас удивим, но на всех съемках, в том числе и в кино, есть гримеры, которые иногда даже очень невзрачное лицо сделают довольно-таки красивым. Поэтому, если не считают, что нужно делать какие-то инъекции, достаточно просто грима.
«Специалисты видят больше». Хирург рассказал, почему результат пластических операций не всегда должен бросаться в глаза – подробнее здесь.