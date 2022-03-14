«Об этом не говорят». Как часто мужчины из творческой среды делают пластические операции?

Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я спрашиваю про шоу-бизнес. Много ли мужчин делают пластические операции?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

А кто признается?