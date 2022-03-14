«Специалисты видят больше». Хирург рассказал, почему результат пластических операций не всегда должен бросаться в глаза

Красота. Женщины перестали стесняться своего возраста, а продлить молодость становится доступнее. Как живут те, кто всегда на виду и должен выглядеть на все сто в любой ситуации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Михаил, вопрос к вам как к профессионалу. Вы много видите женщин после пластической операции. Вы их делаете, более того. Вот искренне, какая вам женщина больше понравится, которая сохранила естественным образом свою красоту или та женщина, которая подправила себя с помощью хирурга?

Михаил Кудин, пластический хирург:

Наверно, немножко некорректный вопрос. Потому что мне понравится та девушка, женщина, с которой у меня будет хорошее понимание друг друга. На самом деле сейчас грань прооперированных девушек, женщин и непрооперированных, стирается. Хорошо сделанная хирургия, как правило, обычному обывателю не видна. То есть на самом деле мы же видим либо такой хайп – то есть избыточную хирургию, либо ту хирургию – какие-то, скажем так, моменты в хирургии. Да, специалисты видят больше, чем обычные люди. То есть я могу где-то в процентах 70-ти сказать: где, кто, что делал. Как правило. Екатерина Забенько:

То есть вы даже можете не заметить в каких-то случаях, если женщина прибегала к помощи пластического хирурга?