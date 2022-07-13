В Витебске подняли флаг фестиваля «Славянский базар». Вот как это происходило

Новости Беларуси. 13 июля в Витебске прозвучали первые позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых ярких моментов дня – начало детского песенного конкурса. Он проходит уже в двадцатый раз. Официальная церемония открытия «Славянского базара» 14 июля. Но флаг фестиваля подняли уже в этот вечер. Также немного позже сцена Летнего амфитеатра превратится в цирковой манеж. Яркое шоу представят артисты Белгосцирка. Подробности у Полины Королевы.

Витебск. Переменная облачность. Небо затянуто тучами, в следующую минуту льет дождь, но звезды все равно сияют. Маленькие, большие, лишь недавно осветившие небосвод – «Славянский базар» принимает всех и открывает новые дороги. Местом притяжения этого дня стал концертный зал «Витебск», где прошел международный музыкальный детский конкурс. Первый день, а эмоции уже бьют через край. Национальный колорит, чарующие мелодии и оригинальная интерпретация. Представительница России Юлия Гаврилова шагнула на сцену в цыганском костюме. Оказывается, музыка степей может быть не только задорной, но и крайне трогательной.

Юлия Гаврилова, участница ХХ Международного музыкального детского конкурса «Витебск-2022» (Россия):

Эта песня может показать мои вокальные данные, также она очень яркая и зажигательная. Беларусь известна своим гостеприимством, большим количеством озер и рек, обширными лесами. Но как показал первый день детского конкурса, к этому списку можно и нужно добавить талантливых людей. Белорус Елисей Касич заявил о себе песней «Неба пожар».

Полина Королева, корреспондент:

70 баллов, с наивысшим результатом Елисей Касич завершил выступление в рамках первого конкурсного дня. Все благодаря харизме и профессионализму в столь юном возрасте. И конечно, прекрасной песне, которая тронет самого черствого человека. Как итог – бурные овации и наивысший результат 70 баллов.

Ольга Касич, мама участника ХХ Международного музыкального детского конкурса «Витебск-2022»:

Он с самого маленького возраста постоянно пел, играл. Когда занимался своими детскими делами, он постоянно себе напевал. Поэтому вопроса, куда его отдать, у нас не стояло. Рухия Байдукенова: «Я очень благодарна «Славянскому базару» за то, что открыли мне такую большую дорогу» – подробнее здесь. В дни фестиваля уголок города приобретают новые краски. Театральное шествие, выставки и мастер-классы – безостановочный калейдоскоп мероприятий открывает белорусскую культуру с новой стороны. Не только для гостей города, но и витебчан. Только в детском музыкальном конкурсе приняли участие 15 государств. Чем удивит сцена завтра, можно только догадываться.