Белорус выступил с наивысшим результатом. Итоги первого конкурсного дня «Витебск-2022»
Новости Беларуси. 13 июля в Витебске прозвучали первые позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых ярких моментов дня – начало детского песенного конкурса. Он проходит уже в 20-й раз. А скоро в небо над городом взметнется символ международного фестиваля искусств – флаг «Славянского базара».
С последними новостями из праздничного Витебска Полина Королева.
Полина Королева, корреспондент:
Мы находимся в непосредственной близости к амфитеатру, именно здесь завтра вечером состоится церемония открытия «Славянского базара». Однако уже сегодня в 17:00 подняли флаг фестиваля. Как вы можете видеть, за моей спиной сейчас флагштоки, украшены они символикой государств-участников этого года. Скоро ряд пополнится. Чего ждем с нетерпением.
Интересно, что песня Елисея Касича «Небо – пожар», которую он исполнял сегодня в рамках международного детского музыкального конкурса, тоже пронизана глубокой философской мыслью. Предлагаю узнать из первых уст, в чем же смысл, идея композиции, написанной Валерием Шматом.
Елисей Касич, участник XX международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:
Часта думаем, шмат чаго гаворым, але не робім толькі вось чаму… Так мала слухаем, усё шумім, гамонім. Стаім, але глядзім у вышыню. Эта песня о том, что люди часто не задумываются о том, что они делают одно и то же, а ведь время идет, и мы все ближе к концу своей жизни. И поэтому я должен ее правильно донести зрителю, чтобы он тоже это понял.
Полина Королева:
Расскажу немного о самом важном событии этого дня. Свои выступления завершили все участники детского конкурса. Это был достойный, совсем не детский уровень мастерства. Думаю, нашим зрителям интересно, каковы результаты Елисея Касича, который представлял Беларусь. 70 баллов – с наивысшим результатом представитель Беларуси выступил в рамках первого конкурсного дня. Шикарное открытие конкурса, великолепное представление нашей страны.
Напомню, лучшие конкурсанты примут участие в заключительном гала-концерте конкурса. Ну а обладатель Гран-при исполнит свою песню при официальном открытии фестиваля «Славянского базара-2022».