Белорус выступил с наивысшим результатом. Итоги первого конкурсного дня «Витебск-2022»

Новости Беларуси. 13 июля в Витебске прозвучали первые позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из самых ярких моментов дня – начало детского песенного конкурса. Он проходит уже в 20-й раз. А скоро в небо над городом взметнется символ международного фестиваля искусств – флаг «Славянского базара». С последними новостями из праздничного Витебска Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Мы находимся в непосредственной близости к амфитеатру, именно здесь завтра вечером состоится церемония открытия «Славянского базара». Однако уже сегодня в 17:00 подняли флаг фестиваля. Как вы можете видеть, за моей спиной сейчас флагштоки, украшены они символикой государств-участников этого года. Скоро ряд пополнится. Чего ждем с нетерпением.

Интересно, что песня Елисея Касича «Небо – пожар», которую он исполнял сегодня в рамках международного детского музыкального конкурса, тоже пронизана глубокой философской мыслью. Предлагаю узнать из первых уст, в чем же смысл, идея композиции, написанной Валерием Шматом.

Елисей Касич, участник XX международного детского музыкального конкурса «Витебск-2022»:

Часта думаем, шмат чаго гаворым, але не робім толькі вось чаму… Так мала слухаем, усё шумім, гамонім. Стаім, але глядзім у вышыню. Эта песня о том, что люди часто не задумываются о том, что они делают одно и то же, а ведь время идет, и мы все ближе к концу своей жизни. И поэтому я должен ее правильно донести зрителю, чтобы он тоже это понял.