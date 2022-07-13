Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: «Мы сделаем так, чтобы этот проект был уделом всех детей нашей страны»

Новости Беларуси. В диалоговой площадке в Национальном образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» принял участие и сенатор Виктор Лисковоч, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Он вместе со школьниками проехал по незабываемому маршруту «Поезд Памяти». К слову, этот проект продолжится и в следующем году. Желающих явно будет немало, поэтому организаторы уже приняли решение увеличить количество участников.
Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сделаем так, чтобы этот проект был уделом всех детей нашей страны, а для этого у нас есть все возможности сегодня. Показать видеоматериалы в каждой школе для учащихся, чтобы заинтересовать их, показать объективно, что дети видели, чем занимались. Мы организуем фотовыставки в каждой школе по результатам проекта 2022 «Поезда Памяти». И это станет очередным толчком, мотивацией своего рода для тех детей, кто еще не побывал.
В ходе визита Виктор Лискович ознакомился с базой «Зубренка»: он посетил лечебные и жилые корпуса, центры досуга и столовую. Сенатор убедился в том, что наша страна имеет все возможности, чтобы каждый ребенок развивался гармонично и рос настоящим патриотом.
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