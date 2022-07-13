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«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?

13 июля 2022 13:09
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В свои 12 лет восходящая звезда белорусской эстрады Елисей Касич успел покорить немало вершин. За плечами юного артиста десятки престижных конкурсов, национальных и международных, участие в популярных телешоу. А то ли еще будет.

В нынешнем году талантливому исполнителю удалось получить заветную музыкальную путевку в Витебск. Представлять страну на «Славянском базаре» – миссия особенная, признается парень.

«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?-1

Елисей Касич:
Мне будет вдвойне приятно на сцене родного города, где я выступал очень много раз. Придут мои друзья, знакомые. Я родом из Витебска, жил там до 10 лет. Потом мы переехали в Минск для дальнейших успехов в творчестве. Я считаю, что это был очень весомый шаг, ведь тогда я понял, что творчество – это моя жизнь.

На сцене Летнего амфитеатра Елисей будет выступать сразу с двумя композициями. Невероятно мелодичная и пронзительная до глубины души песня «Неба пожар» одна из них.

Елисей Касич:
Белорусскую песню подарил мне Валерий Шмат, когда я участвовал в конкурсе «Молодячок», что для меня очень ценно.

«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?-4

Татьяна Трухан, педагог по вокалу:
А английская песня, так сложилось, что песня из репертуара Селин Дион. Но мы не поем, что мы побежденные. А мы вкладываем туда смысл о том, что мы победили и побеждаем всегда все сложности. Репертуар достаточно сложный, философский. Хотим Елисея показать во всей красе, с лучших сторон. Не только вокальных, но и эмоциональных. И вообще, чтобы он и внешне был красавчиком. Поэтому Елисей очень много трудится, имея за плечами не только замечательный талант и музыкальные способности, но и большое трудолюбие, усердие и, конечно, желание выложиться на все 100 %.

«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?-7

Десятки репетиций, сотни спетых нот позади. Подготовка к грандиозному шоу уже на финишной прямой. А значит осталось собраться и показать свой талант во всей красе.

«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?-10



Елисей Касич:
Волнение, конечно же, присутствует, так как ты представляешь свою страну, ты хочешь все правильно донести зрителю, жюри. Я себя настраиваю, что победа – совсем не главное. Главное – выступить, получить максимальное удовольствие на сцене. Залог успешного вокалиста – пой, как в последний раз.

Люби то, что делаешь, и тогда удача тебе обязательно улыбнется.

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