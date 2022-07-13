«Хотим Елисея показать во всей красе». Как проходит подготовка белоруса к детскому конкурсу «Славянского базара»?

В свои 12 лет восходящая звезда белорусской эстрады Елисей Касич успел покорить немало вершин. За плечами юного артиста десятки престижных конкурсов, национальных и международных, участие в популярных телешоу. А то ли еще будет. В нынешнем году талантливому исполнителю удалось получить заветную музыкальную путевку в Витебск. Представлять страну на «Славянском базаре» – миссия особенная, признается парень.

Елисей Касич:

Мне будет вдвойне приятно на сцене родного города, где я выступал очень много раз. Придут мои друзья, знакомые. Я родом из Витебска, жил там до 10 лет. Потом мы переехали в Минск для дальнейших успехов в творчестве. Я считаю, что это был очень весомый шаг, ведь тогда я понял, что творчество – это моя жизнь.

На сцене Летнего амфитеатра Елисей будет выступать сразу с двумя композициями. Невероятно мелодичная и пронзительная до глубины души песня «Неба пожар» одна из них.

Елисей Касич:

Белорусскую песню подарил мне Валерий Шмат, когда я участвовал в конкурсе «Молодячок», что для меня очень ценно.