Рухия Байдукенова: «Я очень благодарна «Славянскому базару» за то, что открыли мне такую большую дорогу»

Новости Беларуси. 13 июля в Витебске прозвучали первые позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых ярких моментов дня – начало детского песенного конкурса. Он проходит уже в двадцатый раз. Официальная церемония открытия «Славянского базара» 14 июля. Но флаг фестиваля подняли уже в этот вечер. Также немного позже сцена Летнего амфитеатра превратится в цирковой манеж. Яркое шоу представят артисты Белгосцирка.

Официальная церемония открытия «Славянского базара» 14 июля. Но флаг фестиваля подняли уже в этот вечер. Среди гостей – победительница прошлого взрослого музыкального конкурса Рухия Байдукенова. Несмотря на проблемы логистики, девушка все-таки добралась до города на Двине, который дал старт ее творческой карьере.