Прямой эфир

Рухия Байдукенова: «Я очень благодарна «Славянскому базару» за то, что открыли мне такую большую дорогу»

13 июля 2022 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 июля в Витебске прозвучали первые позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых ярких моментов дня – начало детского песенного конкурса. Он проходит уже в двадцатый раз. Официальная церемония открытия «Славянского базара» 14 июля. Но флаг фестиваля подняли уже в этот вечер. Также немного позже сцена Летнего амфитеатра превратится в цирковой манеж. Яркое шоу представят артисты Белгосцирка.

Официальная церемония открытия «Славянского базара» 14 июля. Но флаг фестиваля подняли уже в этот вечер. Среди гостей – победительница прошлого взрослого музыкального конкурса Рухия Байдукенова. Несмотря на проблемы логистики, девушка все-таки добралась до города на Двине, который дал старт ее творческой карьере.

Рухия Байдукенова: «Я очень благодарна «Славянскому базару» за то, что открыли мне такую большую дорогу»-1

Рухия Байдукенова, победительница Международного конкурса «Славянский базар-2021» (Казахстан):
Я очень благодарна «Славянскому базару» за то, что открыли мне такую большую дорогу.

В Витебске подняли флаг фестиваля «Славянский базар». Вот как это происходило – подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Рухия Байдукенова # Полина Королева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: «Мы сделаем так, чтобы этот проект был уделом всех детей нашей страны»
13 июля 2022 18:19

Виктор Лискович о «Поезде Памяти»: «Мы сделаем так, чтобы этот проект был уделом всех детей нашей страны»

«Мурашки по коже». Четверо ребят из «Зубрёнка» побывали в памятных местах проекта «Поезд Памяти»
13 июля 2022 18:14

«Мурашки по коже». Четверо ребят из «Зубрёнка» побывали в памятных местах проекта «Поезд Памяти»

Яркая и плотная одежда, провизия. Рассказываем, как не заблудиться или выжить в случае беды в лесу
13 июля 2022 18:08

Яркая и плотная одежда, провизия. Рассказываем, как не заблудиться или выжить в случае беды в лесу