ВПК, Африка, нефтепереработка – Лукашенко провёл закрытые встречи по важным вопросам

Александр Лукашенко провел сегодня, 2 октября, три закрытых встречи. Их главными темами стали военно-промышленный комплекс, сотрудничество со странами Африки, сфера нефтепереработки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, во время первой встречи у главы государства обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси, в том числе по важнейшим совместным проектам с зарубежными партнерами. В центре внимания были перспективные направления и научно-технический потенциал белорусской оборонной промышленности.

Сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений – еще один блок вопросов, который докладывался Президенту. Поставки белорусской продукции на Африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности – все это востребованные направления, по которым есть запрос у африканских партнеров. По всем из них Президент требует интенсифицировать работу и ускоряться.

Третья тема касалась нефтепереработки. На рабочей встрече по данному вопросу акцент в обсуждении был сделан на повышении эффективности и увеличении объемов переработки сырья.