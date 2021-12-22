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В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?

22 декабря 2021 16:35
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Вероника, расскажите, какие вещи стоит принести в химчистку?

В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?-1

Вероника Клышейко, заместитель директора химчистки:
Все.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Ладно, ну не все.

Вероника Клышейко:
На самом деле, есть профессиональный уход за вещами, а есть домашний, любительский. Когда вы покупаете себе вещь, всегда смотрите: красиво сидит, внешне нравится. Посмотрите еще, может быть, состав – натуральные, ненатуральные ткани. А как ухаживать за вещью, в основном, не смотрит никто. Это золотое правило. На самом деле, это очень важно. Потому что люди должны понимать, какую вещь они купили и как за ней нужно правильно ухаживать. Есть одноразовое вещи, о которых люди даже не знают.

В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?-4

Алена Родовская:
Как одноразовые? Постирал и выбросил?

Вероника Клышейко:
Когда ты смотришь маркировочную ленту изделия: там есть символы по уходу, они полностью все перечеркнуты. Это говорит о том, что производитель доводит до вас информацию, что с этой вещью ничего делать нельзя.

Алена Родовская:
Приносят такую вещь, вы помогаете, ее берете?

Вероника Клышейко:
На самом деле, в этой ситуации производитель говорит о том, что с этой вещью в процессе чистки может случиться абсолютно все что угодно.

Алена Родовская:
Мы же русские, мы же всегда найдем выход. Вы берете такие вещи?

Елена Кругликова:
Предупреждаете, наверняка, клиента?

В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?-7

Вероника Клышейко:
Мы можем взять и обработать ее по типовому ассортименту. Но чисто под заявление клиентов о том, что они на все согласны, и о том, что с вещью может произойти действительно все что угодно. В большинстве случаев – 99 %, мы, зная всякие хитринки, сделаем все хорошо. Но иногда бывают ситуации, когда действительно вылезают неприятности. Да, такое бывает.

Алена Родовская:
После работы, приходя домой, вы сами стираете дома одежду, Вероника?

Вероника Клышейко:
Да. Конечно, есть вещи, которые я обрабатываю дома в стиральной машине. Но есть тот ассортимент, с которым вы, даже если бы хотели, справитесь намного хуже, чем это сделает химчистка. Банальный пуховик возьмем. Кажется, он вмещается в стиральную машину, я его дома обработаю, все будет супер-пупер. Нет. Когда вы обрабатываете его дома, стиральная машина настроена на тот принцип, что вы очень сильно механически обрабатываете вещь. Плюс химия используется стандартная, бытовая, общая, механика повышенная действует на изделие – это все плохо для вещи, она быстрее изнашивается.

Химчистка использует профессиональную химию, оборудование, технологии. И за счет этого вещь будет служить дольше. Как правило, в три раза мы продлеваем жизнь любимой вещи.

В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?-10

Елена Кругликова:
Никогда не забуду, когда я достала пуховик из стиральной машины, а он полностью превратился в один сплошной пух. И нужно было дня два, например, его взбивать, сушить.

Вероника Клышейко:
Во-первых, здесь очень много еще дефектов может проявиться. Потому что, к сожалению, в последнее время, качеству пошива изделий можно пожелать только лучшего.

Алена Родовская:
Можно придираться до бесконечности, конечно. Какие продаются, такие и покупаем.

Вероника Клышейко:
К сожалению, очень много производственного брака, который именно на этапе эксплуатации проявляется. Как вы говорите, лезет пух. И люди не понимают из-за чего. А это из-за неправильного пошива. Либо от неправильной эксплуатации – такое тоже может быть.

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# Бытовое обслуживание населения # общество # Елена Кругликова # Вероника Клышейко # Алена Родовская # Фотофакт

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