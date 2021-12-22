В три раза продлеваем жизнь любимой вещи. Что лучше не стирать самому, а принести в химчистку?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Вероника, расскажите, какие вещи стоит принести в химчистку?

Вероника Клышейко, заместитель директора химчистки:

Все. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Ладно, ну не все. Вероника Клышейко:

На самом деле, есть профессиональный уход за вещами, а есть домашний, любительский. Когда вы покупаете себе вещь, всегда смотрите: красиво сидит, внешне нравится. Посмотрите еще, может быть, состав – натуральные, ненатуральные ткани. А как ухаживать за вещью, в основном, не смотрит никто. Это золотое правило. На самом деле, это очень важно. Потому что люди должны понимать, какую вещь они купили и как за ней нужно правильно ухаживать. Есть одноразовое вещи, о которых люди даже не знают.

Алена Родовская:

Как одноразовые? Постирал и выбросил? Вероника Клышейко:

Когда ты смотришь маркировочную ленту изделия: там есть символы по уходу, они полностью все перечеркнуты. Это говорит о том, что производитель доводит до вас информацию, что с этой вещью ничего делать нельзя. Алена Родовская:

Приносят такую вещь, вы помогаете, ее берете? Вероника Клышейко:

На самом деле, в этой ситуации производитель говорит о том, что с этой вещью в процессе чистки может случиться абсолютно все что угодно. Алена Родовская:

Мы же русские, мы же всегда найдем выход. Вы берете такие вещи? Елена Кругликова:

Предупреждаете, наверняка, клиента?